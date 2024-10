Clamorosa gaffe di Amadeus a ‘Chissà chi è’: ‘Ho rovinato tutto’

Durante una recente puntata del game show “Chissà chi è”, condotto da Amadeus, si è verificato un incredibile scivolone che ha catturato l’attenzione del web. Il programma, attualmente in onda sul canale Nove, ha faticato a mantenere l’attenzione del pubblico, specialmente confrontato con il concorrente Rai “Affari Tuoi”, guidato da Stefano De Martino. Tuttavia, una gaffe clamorosa ha provocato una virale reazione sui social media, complicando ulteriormente la situazione per il giovane protagonista.

Durante il gioco, una coppia di concorrenti ha richiesto un indizio dall’identità misteriosa numero otto. Quest’ultimo ha raccontato un aneddoto personale: ha atteso per tre ore una ragazza dimentica di un appuntamento, rivelando poi che quella ragazza è diventata la sua compagna da nove anni. Quando Amadeus ha chiesto il nome della ragazza, il concorrente ha risposto immediatamente “Valentina”. Subito dopo, rendendosi conto dell’errore, ha corretto in fretta con “Arianna”, lasciando tutti presenti in studio sbigottiti.

Amadeus, visibilmente sorpreso, ha incalzato il giovane, chiedendo chi fosse “l’altra”. Il ragazzo ha risposto in modo imbarazzato, dicendo che si trattava della sua ex. Questa situazione ha generato risate ma anche un certo imbarazzo, tanto che la concorrente ha scherzato dicendo: “Ti sei rovinato!”. Il ragazzo ha poi risposto sconsolato che si era “rovinato per tutta la vita” e ha chiesto se fosse possibile cancellare quell’errore.

Nei giorni successivi, il video dell’incidente ha iniziato a diffondersi rapidamente su piattaforme come Instagram, TikTok e X (ex Twitter), raggiungendo milioni di visualizzazioni. Mentre molti utenti esprimevano incredulità o simpatia per il ragazzo, alcuni hanno insinuato che il nome “Valentina” citato inizialmente potesse appartenere a un’amante. Le molteplici interpretazioni di ciò che è successo hanno animato il dibattito online, alimentando la viralità del momento.

In definitiva, la gaffe ha portato una nuova attenzione a “Chissà chi è”, suggerendo che potrebbe contribuire a migliorare gli ascolti del programma nel tempo.