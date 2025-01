CLAMO: Il Nuovo Singolo di IL PAGANTE con Sillyelly

IL PAGANTE torna con il nuovo singolo “CLAMO” (feat. sillyelly), disponibile dal 10 gennaio. Dopo un 2024 ricco di successi come “Spingere” e “Maranza”, e un calendario live che li ha visti protagonisti su vari palchi, IL PAGANTE si prepara a lanciare un nuovo progetto musicale. “CLAMO” rappresenta il primo passo verso un album in arrivo, volto a continuare l’esplorazione del suono della scena musicale italiana.

Il duo milanese, già ben affermato nel panorama della nightlife, ha collaborato con sillyelly, artista dell’iperpop italiano. La produzione del brano è affidata al team di ITACA, che ha mescolato campionamenti ispirati agli anni ’90 con un beat distintivo del genere electro pop. “CLAMO” nasce con l’intento di celebrare la spensieratezza e il divertimento tipici della vita notturna. Il ritornello, “Amo, qui la situa è clamo”, incarna lo stile unico del duo, composto da Roberta Branchini (Brancar) ed Edoardo Cremona (Eddy Veerus), che continuano a raccontare la contemporanea nightlife.

Con questa nuova release, IL PAGANTE desidera coinvolgere il pubblico in una festa musicale, rievocando atmosfere e sonorità che rimandano al passato ma con un’impronta moderna e attuale. La loro proposta musicale si distingue per la freschezza e l’energia, elementi che i fan aspettano con entusiasmo. Il duo ha già raccolto un seguito significativo sul panorama musicale italiano grazie alla loro abilità di fondere diversi generi e di creare brani accattivanti e ballabili.

Le piattaforme social come Instagram, Facebook e X saranno cruciali per condividere aggiornamenti sul singolo e sull’imminente album, dando l’opportunità ai fan di rimanere connessi e partecipare a questa nuova avventura musicale. IL PAGANTE dimostra ancora una volta di saper captare l’essenza della nightlife contemporanea, proponendo sonorità che fanno vibrare le piste da ballo e che risuonano nel cuore di chi ama la musica pop ed elettronica. Con “CLAMO”, il duo milanese si prepara a conquistare nuovamente il pubblico, unendo nostalgico e moderno in un’unica esperienza musicale indimenticabile.