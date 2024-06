Clafoutis alle pesche, la ricetta di un dolce diverso dal solito

Se cercate qualcosa di insolito da servire come dessert vi consigliamo di provare il clafoutis alle pesche: sentirete che delizia!

Il clafoutis è un dolce tradizionale francese preparato nella versione originale con le ciliegie ma ottimo con qualsiasi frutto di stagione. Oggi prepariamo il clafoutis alle pesche, perfetto per il periodo caldo e da realizzare rigorosamente con frutta di ottima qualità, dolce e soda.

Il segreto per un ottimo clafoutis alle pesche è proprio questo: scegliere ingredienti di qualità. Mai come nella preparazione di questo dolce è un aspetto fondamentale. Per il resto, nonostante sia insolita come preparazione, la ricetta non nasconde grandi insidie.

clafoutis alle pesche

Come preparare la ricetta del clafoutis alle pesche

Cominciate lavando le pesche, tagliandole a metà per rimuovere il nocciolo e poi riducendole a fette non troppo sottili. Tenete da parte. Rompete poi le uova in una ciotola. Unite lo zucchero e la vaniglia e montate con le fruste elettriche fino a che non avrà raddoppiato di volume. Incorporate la farina setacciata prima e il latte dopo, mescolando con una spatola e assicurandovi che non si formino grumi. Imburrate e zuccherate una pirofila di circa 24-26 cm di diametro (l’ideale è quella di ceramica con il bordo ondulato che si utilizza solitamente per le crostate) e distribuite sul fondo le pesche a fettine. Versate il composto nello stampo e cuocete a 180°C per 50 minuti o fino a che non risulterà ben dorato. Servitelo tiepido o freddo accompagnando a piacere con del gelato o della panna montata.

Rimanendo in tema, provate anche il clafoutis di ciliegie: non ve ne pentirete!

Conservazione

Il clafoutis si mantiene sotto una campana di vetro per 3-4 giorni. Attenzione se fa troppo caldo perché la frutta fresca potrebbe deperire. In tal caso meglio riporla in frigorifero.