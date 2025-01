Civitella Alfedena, il borgo dei camosci nel cuore dell’Abruzzo

Se pensate che per ammirare i camosci sia necessario recarsi nelle Dolomiti, vi sbagliate. In Abruzzo, il piccolo borgo di Civitella Alfedena, con meno di 300 abitanti, consente di avvicinarsi a questa specie in un ambiente naturale straordinario. Situato nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, a 1.100 metri sul livello del mare, offre una vista splendida sul Lago di Barrea e sulla natura circostante.

Nonostante le sue dimensioni, Civitella Alfedena dispone di diverse attrazioni, come il suo centro medievale caratterizzato da vicoli e case in pietra. Qui si può visitare un museo dedicato al lupo appenninico, che spiega il ruolo di questo predatore nell’ecosistema e le sfide per la sua conservazione. Poco lontano, l’Area faunistica del Camoscio appenninico offre la possibilità di avvistare questi eleganti ungulati.

Civitella Alfedena è anche un punto di partenza ideale per escursioni nella natura incontaminata del parco. I sentieri portano verso luoghi suggestivi come il Monte Amaro e la Camosciara, adatti a tutti, dai principianti agli escursionisti esperti. Nel parco è possibile avvistare diversi animali, tra cui lupi e cervi, rendendolo una meta per il birdwatching.

Il vicino Lago di Barrea offre opportunità per passeggiate e attività all’aperto come canoa e kayak in estate, mentre in inverno il borgo è spesso coperto di neve. Per raggiungere Civitella Alfedena in auto da Roma, si può utilizzare l’autostrada A24; da Napoli si procede sulla A1. La stazione ferroviaria più vicina è a Castel di Sangro, collegata tramite autobus locali.