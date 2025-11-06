13.9 C
Civitavecchia tra Storia e Cultura: Un Evento Imperdibile

Da stranotizie
Un’importante manifestazione culturale si terrà presso il Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia. L’evento, in programma l’8 novembre alle ore 17.00, vedrà la partecipazione dell’attore e regista Agostino De Angelis ed è organizzato dall’Associazione Culturale ArcheoTheatron in collaborazione con il MANC e il Comune di Civitavecchia, Assessorato alla Cultura.

Dal titolo “Civitavecchia: Terzo Millennio, tra Storia, Cultura e Spiritualità”, l’incontro mira a mettere in luce la ricca identità storica e culturale della città, considerata crocevia di civiltà, arte e religione. Il pubblico sarà guidato attraverso il racconto delle varie epoche della città, dagli Etruschi ai Romani, fino al Medioevo e all’era moderna, per evidenziare come Civitavecchia sia non solo un punto di passaggio, ma un luogo ricco di memoria e spiritualità.

Il contributo della Direttrice del Museo, dott.ssa Lara Anniboletti, sarà di particolare rilevanza. La sua analisi dei temi storici e archeologici offrirà al pubblico una comprensione approfondita dell’importanza del museo come custode dell’identità civitavecchiese e collegamento tra passato e presente.

In aggiunta, si alterneranno momenti di recitazione a cura di De Angelis, accompagnati da esibizioni del soprano Elena Danusia e di diversi interpreti tra cui Mariapia Gallinari e Antonio Balsimelli. L’evento, con la registrazione dell’Associazione Culturale FotografiAmo ETS, è patrocinato da diverse istituzioni e offre ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero fornito o tramite email.

