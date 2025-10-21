Civitanova e Verona brillano nella 1a giornata di SuperLega

La SuperLega Credem Banca inizia con grande intensità, regalando spettacolo e partite emozionanti. Nel primo turno, la Cucine Lube Civitanova ottiene una vittoria nel derby regionale contro la Yuasa Battery Grottazzolina, chiudendo il match 3-1. Alex Nikolov si distingue con 30 punti, sostenuto da un servizio aggressivo che mette in difficoltà gli avversari.

La Rana Verona, all’esordio, supera la Gas Sales Bluenergy Piacenza, vincendo anch’essa 3-1. Micah Christenson debutta con una prestazione positiva, contribuendo alla vittoria, sebbene la squadra avversaria abbia mostrato una buona resistenza. L’Allianz Milano, senza Fernando Kreling “Cachopa”, riesce a rimontare due set contro la Valsa Group Modena per vincere 3-2 dopo un emozionante tie break. Leonardo Barbanti viene nominato MVP della partita mentre Reggers segna 28 punti.

A Padova, Sonepar tiene duro e conquista la vittoria contro MA Acqua S.Bernardo Cuneo, con un finale incandescente che termina 3-2. Veljko Masulovic si mette in luce con una prestazione straordinaria, ma concede un punto agli avversari.

La classifica vede al comando la Cucine Lube Civitanova e la Rana Verona, entrambe con 3 punti. Allianz Milano e Sonepar Padova seguono a 2 punti, mentre MA Acqua S.Bernardo Cuneo e Valsa Group Modena si fermano a 1 punto. I restanti team non hanno ancora guadagnato punti.

Per il prossimo turno, le partite saranno in programma sabato e domenica, con match interessanti come Yuasa Battery Grottazzolina contro Rana Verona e Sir Susa Scai Perugia contro Cucine Lube Civitanova.