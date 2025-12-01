Civiglio innova il patrimonio culturale italiano

Presso il Comune di Lattarico si è svolto il primo convegno degli RTD e dei professionisti ICT del Sud Italia. Durante l’evento, è stato presentato e consegnato ufficialmente Civiglio, un innovativo dispositivo brevettato dalla società calabrese Guides4You, destinato a rivoluzionare la fruizione del patrimonio culturale.

Il convegno, promosso dal Polo Digitale Calabria e dal Polo Digitale PA, ha riservato grande attenzione alla presentazione e consegna di Civiglio. Il dispositivo è stato consegnato ufficialmente all’amministrazione comunale dalla società produttrice: l’ingegnere Daniele Carnovale, dirigente di Guides4You, ha donato alla sindaca Antonella Blandi una delle prime unità disponibili. Lattarico diventa così uno dei primi comuni del Sud a dotarsi di questa tecnologia.

Civiglio è un sistema composto da un dispositivo fisico e da una piattaforma digitale che permette di trasformare borghi, monumenti, musei e siti storici in percorsi interattivi accessibili tramite smartphone, senza necessità di cuffiette o apparecchi aggiuntivi. Grazie all’utilizzo di NFC, QR Code e Bluetooth Low Energy, il dispositivo consente di attivare contenuti audio, testi, immagini, video e approfondimenti storici relativi a qualsiasi punto di interesse.

La tecnologia sviluppata da Guides4You è già oggetto di interesse da parte di musei, amministrazioni pubbliche e borghi italiani che intendono adottare un modello moderno, scalabile e sostenibile per raccontare la propria storia. La sindaca Antonella Blandi ha espresso soddisfazione per l’iniziativa, sottolineando come Civiglio rappresenti una risorsa strategica per la valorizzazione culturale del territorio. La consegna di Civiglio si inserisce perfettamente nel tema del convegno, ribadendo l’importanza di strumenti che coniugano tecnologia, cultura e partecipazione.