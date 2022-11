Ciupilan preso in giro da altri gieffini: “È un cartonato, sta muto”

A Il Collegio e La Caserma George Ciupilan è stato tra i concorrenti più vivaci e chiacchierati, al GF Vip purtroppo è invisibile. Educato, carino, gentile, mai fuori luogo, ma purtroppo il 20enne fatica a ritagliarsi uno spazio in questa edizione del reality e di questo se ne sono accorti anche gli altri vipponi. Ieri notte infatti Antonino Spinalbese, Edoardo Tavassi e Luca Salatino hanno dato del cartonato/comodino a Ciupilan.

Ciupilan, l’opinione di Antonino, Edoardo e Luca.

Spinalbese ha spiegato ai due coinquilini che George quasi sicuramente sarà una delle sue prossime nomination, perché purtroppo non riesce ad avere un dialogo con lui. Subito dopo uno tra Edoardo e Luca ha paragonato il ragazzo ad un cartonato e Antonino ha aggiunto: “Che poi è davvero sempre zitto a bocca chiusa. Ma a furia di non aprire mai bocca come fa a non puzzargli l’alito? Io capisco che non vuole mettersi in dinamiche che non gli interessano, ma cavolo non parla proprio. Anche io certe volte non ho pareri su altre cose. Ad esempio sul caso Prati. In confessionale mi chiedevano di Caltagirone e io dicevo ‘non me ne frega proprio nulla non so che dirvi’. Però ogni tanto avrai una tua opinione?”

Salatino si è detto d’accordo con l’amico: “Ragazzi ao ma è muto non parla mai. Io certe volte non so nemmeno come fa a non parlare. Secondo me gli pesano così tanto i capelli che la bocca sta sempre chiusa. Sta sempre fermo in quella posa zitto“.

Tavassi però ha spiegato agli altri due gieffini che Ciupilan nelle sue precedenti esperienze televisive era molto diverso: “Io devo confessarvi che prima di entrare qui i miei preferiti erano proprio Luca e George, ma lui solo per i vecchi programmi che aveva fatto. Io il GF non è che l’avevo visto proprio bene. Vi assicuro che nelle altre trasmissioni parlava! Ve lo giuro non sto a dì cavolate. Anzi faceva un casino che non avete idea, un macello. Qui dentro invece nulla, non si sente“.

Effettivamente Ciupilan è quello che gli appassionati di reality chiamano ‘comodino’, ma Luca ha poco da fare il simpatico, visto che a parte piangere per la fidanzata e cucinare la carbonara non fa nulla.

Luca Salatino che prende in giro George insieme ad Antonino ma vergognati e vai a casa #GFVIP — Nina75 (@RosyNina75) November 15, 2022

Confermate che come dice Tavassi Ciupilan nel collegio e da altre parti faceva ridere e non era così smorto come qui nella casa? #GFVIP — Telespettatore (@Telespettatore1) November 15, 2022

