Ciupilan innamorato, la confessione notturna e la brutta notizia in arrivo

In questi tre mesi di GF Vip raramente George Ciupilan si è aperto ed ha parlato dei suoi sentimenti e delle sua vita privata. Ieri notte però il gieffino l’ha fatto, poche ore dopo aver rivisto la sua ex fidanzata Samara (accusata di averlo tradito). Il 20enne si è appartato in giardino con Luca Onestini e gli ha confessato di provare qualcosa per Samara.

“Sono felice che ci sia, ma io devo capire se è fidanzata o single. Mi sembrava inopportuno chiederle se era occupata o meno. Non mi è venuto da chiederglielo in diretta davanti a tutti. Se mi piace ancora? certo poi lei è una bella ragazza. Se sento qualcosa? Ti rispondo dicendoti che l’avrei voluta come nuova concorrente, mi avrebbe capovolto l’esperienza. Con una ragazza così dentro… Con una che mi piace e la conosco, cambia il gioco. A mente fredda le avrei chiesto ‘sei ancora fidanzata?’. Sì adesso lo chiederei senza problemi. Lo scoprirò quando uscirà allora. Sono nel pallone e non me l’aspettavo questa sorpresa. Quando una cosa non te l’aspetti è così. Se mi batteva il cuore quando l’ho vista? Adesso non esageriamo dai Luca quanto ti piace mettere il dito nella piaga ormai ti conosco. Ha detto delle bellissime cose, accetto le scuse e sono felice”.

Ciupilan, i consigli di Luca Onestini.

“Dai ammetti che non ti è mai passata! Si vedeva come la guardavi, eri emozionatissimo. Tranquillo che vi rimetterete insieme. Lei è venuta qui e questo vuol dire qualcosa. Poi ti faceva capire che ti aspetta fuori quindi significa che per te c’è. Se è fidanzata? Ma no! Ok che tu non glielo hai chiesto, ma se è arrivata qui davanti a te e ti ha fatto capire determinate cose significa che ti vuole”.

Ok, Onestini – involontariamente – sta indirizzando Ciupilan verso un palo certo, visto che Samara è fidanzatissima.

Vorrei dire a George che è fidanzata, ma non c’è la faccio visto che è tanto felice 💔 #gfvip — talkingabouteverything 🎅🎄 (@NicoloFabozzi) December 20, 2022

Samara pensa di aver fatto semplicemente pace con George mentre lui pensa ad altro 🤣 non ci meritavamo questo loop dopo Nikita con Onestini #gfvip — . (@_n4m3l3sss) December 20, 2022