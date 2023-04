Ciuchino de Il Cantante Mascherato: chi c’era sotto la maschera

La quarta edizione de Il Cantante Mascherato con la finale del 22 aprile si è ufficialmente conclusa. La maschera di Ciuchino è stata “abitata” per tutte e sei le puntate da Nino Frassica.

Un nome che non ha stupito dato che gli indizi che riportavano all’attore erano moltissimi. Questi sono stati gli indizi che hanno portato allo smascheramento, ripresi fedelmente da DavideMaggio.it.

Ciuchino, tutti gli indizi

– Ha un maestro che lo sta aiutando per le esibizioni ed è un cultore della musica anni ‘60, compresi i Cugini di Campagna.

– Ciuchino è il soprannome che gli davano i suoi nonni. Indossa una coppola siciliana.

– I genitori gli hanno insegnato a darsi da fare, a non aspettare la manna dal cielo. Temeva più lo sguardo del padre, che gli ’schiaffini’ della madre.

– Di base è ciuchino, ma pian piano ha cercato di diventare un Professor Ciuchino.

– E’ stato sette volte sul palco di Sanremo.

– Non è toscano.

– Suo padre voleva che facesse l’impiegato comunale. I suoi genitori sono stati contenti quando su un giornale c’era scritto il suo nome.

– Nel video chiama ‘bella signora’ una passante del mercato ed esulta per il “bel tempo” che fa.

– Ha portato a riparare un leggio, oggetto a cui è molto affezionato, per poggiare sopra lo spartito di Se bruciasse la città (con scritto nel retro Woody Allen).

– Ha ballato sulla pista più famosa d’Italia con buoni risultati, ovvero quella di Ballando con le Stelle.

Prima della puntata finale, lo Scoiattolo Nero è stata la sesta maschera eliminata da Il Cantante Mascherato dopo il Cigno (al cui interno c’erano Sandra Milo e l’imitatore Antonio Mezzancella); la Rosa (Valeria Fabrizi); i Colombi (Ricky Tognazzi con Simona Izzo), l’Ippopotamo (Mal) e il Porellino (Maurizio Ferrini nei panni della Signora Coriandoli).