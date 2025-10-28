Ciucci per adulti: il trend virale che conquista il Brasile

I ciucci per adulti, colorati e personalizzabili, hanno preso piede online, registrando vendite esaurite in molti e-commerce. Questo fenomeno è nato in Cina grazie a piattaforme come Taobao e JD.com e si è rapidamente diffuso. Inizialmente presentati come gadget anti-stress per aiutare a smettere di fumare, hanno conquistato il pubblico per il loro prezzo accessibile e le opzioni di personalizzazione.

Gli esperti parlano di “regressione simbolica”, un comportamento che riflette una società in cerca di sicurezza in un contesto di fragilità. Usare il ciuccio consente a molti di ritornare a una fase della vita senza preoccupazioni sociali, come evidenziato da un utente che ha dichiarato di sentirsi al sicuro come da bambino. Il gesto della suzione, innato nell’infanzia, diventa così un atto rassicurante.

Questo trend ha raggiunto anche il Brasile, in un periodo in cui si discuteva dell'”adultizzazione” dei minori sui social media. Celebrità come Neymar e Justin Bieber hanno immortalato momenti con ciucci, suscitando reazioni contrastanti tra i fan e accendendo dibattiti in merito alla pratica.

Sostenitori di questa moda dichiarano che il ciuccio aiuta a mantenere la concentrazione, ridurre l’ansia e alleviare lo stress, portando a un incremento esponenziale delle vendite. Oggi è disponibile un’ampia gamma di modelli, dai più economici a quelli di lusso. Tuttavia, esperti avvertono che l’uso prolungato in età adulta può comportare problemi di salute, come malocclusioni dentali e dolori mandibolari, suggerendo cautela nell’adozione di questa pratica.