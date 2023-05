CityComfort Accappatoio Uomo In Spugna Di Cotone, Vestaglia Lunga Assorbente e Soffice M – 4XL

Descrizione prodotto

Un regalo perfetto

Sorprendi la tua amata con un accappatoio CityComfort in 100% puro cotone spugna come regalo!

100% cotone

Questo accappatoio in 100% puro cotone è realizzato in puro cotone, morbido al tatto e offre un comfort senza pari. Se hai mai desiderato potresti portare con te abiti termali e accappatoi dell’hotel, con la nostra vestaglia di cotone, ora finalmente puoi!

Rimani al caldo mentre ti rilassi

Questa lussuosa vestaglia in spugna in stile hotel ti aiuta a stare al caldo durante i mesi freddi e abbastanza accogliente da rilassarti in casa durante i mesi estivi, si asciuga molto rapidamente senza rinunciare al comfort. Portati a casa e sperimenta il comfort dell’hotel ogni giorno!

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 38.6 x 31.3 x 11.3 cm; 1.1 Kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 26 luglio 2017

ASIN ‏ : ‎ B06XFL2737

Numero modello articolo ‏ : ‎ HT576

Categoria ‏ : ‎ Uomo

DISPONIBILE IN DIVERSI MODELLI — Il nostro accappatoio da uomo è disponibile in modelli molto originali, tra cui modelli con stampa mimetica. Consulta i disegni nella galleria del prodotto e scegli il tuo modello preferito!

100% Cotone

Chiusura: Stringata

Lavare in lavatrice

TAGLIE DISPONIBILI — se cerchi un accappatoio uomo taglie forti, i nostri accappatoi sono quelli che fanno per te! La vestaglia uomo è disponibile nelle misure: M-L, L-XL, XXL, XXXL e XXXXL. La vestibilità dell’accapatoio uomo è facilmente regolabile grazie alla cintura

100% COTONE — l’accappatoio uomo cotone 100% è molto leggero e ultra assorbente. Perfetto da utilizzare dopo una doccia o un bagno, come sport towel in palestra o in piscina o persino da portare con te in viaggio. Questo accappatoio bagno è facilissimo da lavare e ideale per l’uso quotidiano intenso

IDEE REGALO UOMO — cerchi dei regali per lui un pò diversi e alla moda? Che tu stia cercando dei regali per papà, per il tuo fidanzato, tuo figlio o un amico, il pratico e stiloso accappatoio ragazzo sarà un regalo apprezzatissimo sia durante il periodo festivo che in qualsiasi momento dell’anno. Non lasciartelo scappare

31,99€