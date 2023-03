CityComfort Accappatoio da Donna in Spugna, Spugna di Cotone Accappatoio Altamente Assorbente con Cappuccio

Accappatoio in puro cotone CityComfort

Il comfort dell’hotel nella tua casa

Caratteristiche

Accappatoio in cotone con o senza cappuccio, con maniche lunghe

Taglie: S, M, L e XL

Tabella delle misure sulle immagini

Include 2 tasche laterali e cintura

100% cotone di alta qualità

Accappatoio donna spugna di cotone super morbida e particolarmente assorbente

Super morbido e confortevole

Qualità durevole e di lunga durata

Facile da mantenere e lavabile in lavatrice

Disponibile in tanti splendidi colori e stile: accappatoio in spugna con collo a scialle, accappatoio con cappuccio, accappatoio senza cappuccio

Qualità dell’hotel e comfort senza pari

Questo accappatoio in puro cotone al 100% è realizzato in puro cotone morbido al tatto e offre il massimo comfort. Se hai mai desiderato potresti portare con te abiti spa e accappatoi dell’hotel, la nostra vestaglia in cotone di alta qualità, ora finalmente puoi!

Perfetto per ogni stagione

Questo lussuoso accappatoio in spugna in stile hotel ti aiuta a rimanere caldo durante i mesi freddi e accogliente abbastanza per rilassarsi intorno alla casa durante i mesi estivi, si asciugano davvero rapidamente senza sacrificare nessuno dei comfort. Portatevi a casa voi stessi e sperimentate il comfort dell’hotel ogni giorno

Istruzioni per il lavaggio: Lavabile in lavatrice

Clicca sul pulsante Aggiungi al carrello per acquistare questo accappatoio di lusso in 100% cotone per godere di spa e comfort di qualità alberghiera proprio a casa!

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 36.8 x 29 x 10 cm; 1.1 Kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 29 novembre 2020

ASIN ‏ : ‎ B08P7LRX66

Numero modello articolo ‏ : ‎ LN1256

Categoria ‏ : ‎ Donna

Tanti stile tra cui scegliere: questi accappatoi CityComfort sono disponibili in una grande varietà di stile e colori, con o senza cappuccio

Idea regalo per lei: questa morbidissima vestaglia da donna in cotone sarà una scelta eccellente se stai cercando idee originali per Natale o regali donna per qualsiasi occasione.

30,99€