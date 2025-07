Cittaslow: viaggi lenti tra arte e natura in Italia

Il concetto di turismo sta evolvendo, puntando sempre più sulla lentezza e sulla sostenibilità. Il progetto internazionale Cittaslow Outdoor promuove la scoperta di piccoli borghi italiani dove la qualità della vita e l’autenticità della natura si fondono perfettamente.

Recentemente, si è svolta a Wando, in Corea del Sud, l’Assemblea Generale di Cittaslow 2025, che ha visto la presenza di oltre 300 delegati. Durante l’assemblea, sono state certificate quattro nuove città nel circuito mondiale Cittaslow, tra cui due italiane: Fiumefreddo Bruzio, in Calabria, e Cesa, in Campania.

Fiumefreddo Bruzio è un affascinante borgo medievale affacciato sulla costa tirrenica. Le sue mura storiche e i vicoli caratteristici offrono un viaggio tra arte e storia, arricchito dalle opere del maestro Salvatore Fiume. La zona è circondata da una natura rigogliosa, che include boschi e vigneti, rendendola una meta ideale per chi cerca una fuga dal turismo di massa.

Cesa, situata nel cuore della Campania, è nota per il suo vino Asprinio, prodotto attraverso un metodo unico di coltivazione su alberate di pioppi. Oltre alla cultura vinicola, il comune ospita 99 grotte di tufo che offrono un fresco rifugio per il vino.

Altre nuove Cittaslow includono Baiso, con il suo festival dedicato alla fauna selvatica, e Barga, in Toscana, che offre meravigliose escursioni nella natura. Infine, Tolfa, nel Lazio, è un esempio di come il turismo lento possa riscoprire la tradizione.

Cittaslow, fondata nel 1999 a Orvieto, oggi comprende oltre 300 città in tutto il mondo e promuove uno sviluppo sostenibile e una migliore qualità della vita.