Cittadino cinese fermato con 120.000 euro a Prato

Prato – Recentemente, un cittadino di origine cinese è stato fermato dalla polizia municipale durante un controllo di routine mentre si trovava in auto. Gli agenti, dopo aver controllato i documenti, hanno chiesto all’uomo di aprire il portabagagli per verificare che avesse con sé le dotazioni di legge. A quel punto, è emersa una valigetta contenente 120.000 euro in contante, suddivisi in banconote di vari tagli. L’uomo non è riuscito a spiegare né l’origine né il motivo per cui portasse con sé una somma così elevata.

L’incidente è stato comunicato all’autorità giudiziaria, che al momento non ha preso provvedimenti, ma sono previsti accertamenti. Questo episodio non è isolato; la polizia ha già registrato altri casi simili riguardanti cittadini orientali, noti per portare spesso somme considerevoli in contanti. In passato, questo comportamento ha reso molti di loro bersagli facili per scippatori e rapinatori, portando le forze dell’ordine a consigliare di non girare con troppi soldi.

Tuttavia, la cifra di 120.000 euro è particolarmente sospetta. Nel tempo, sono stati segnalati altri ritrovamenti di ingenti somme di denaro in contante, facendo ipotizzare un flusso costante di denaro che transita attraverso strade, aeroporti e confini. Sono numerosi i casi di cittadini che riescono a trasportare grandi quantità di denaro senza essere scoperti. Recentemente, un’altra donna di origine cinese è stata fermata con valigie contenenti un milione di euro, mentre un uomo, sempre di nazionalità cinese, è stato bloccato con 900.000 euro nel bagagliaio, con un profilo reddituale incompatibile con la somma trasportata.