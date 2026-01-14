Cittadini Usa lascino l’Iran

Il Dipartimento di Stato Usa ha richiesto ai cittadini statunitensi di lasciare immediatamente l’Iran. In una nota ufficiale, l’ambasciata virtuale statunitense in Iran ha consigliato di valutare la possibilità di partire via terra verso la Turchia o l’Armenia, se le condizioni di sicurezza lo consentono. Le proteste in tutto il Paese continuano a intensificarsi, con misure di sicurezza rafforzate, chiusure stradali, interruzioni del trasporto pubblico e blocchi di Internet. Il governo iraniano ha limitato l’accesso alle reti di telefonia mobile, fissa e a Internet a livello nazionale. Le compagnie aeree continuano a ridurre o cancellare i voli da e per l’Iran, con diverse che hanno sospeso il servizio. L’ambasciata richiede nuovamente di lasciare immediatamente l’Iran, predisponendo un piano per lasciare il Paese che non faccia affidamento sull’assistenza del governo degli Stati Uniti. Se non si può partire, si consiglia di individuare un luogo sicuro all’interno della propria abitazione o in un altro edificio protetto e di procurarsi scorte di cibo, acqua, medicinali e altri beni essenziali.