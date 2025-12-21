Cittadini svizzeri arrestati negli Stati Uniti

Il Dipartimento federale degli affari esteri è a conoscenza di tre casi di cittadini svizzeri arrestati dall’agenzia statunitense responsabile delle frontiere e dell’immigrazione. Gli interessati sono stati trattenuti fino al primo volo disponibile per la Svizzera e nel frattempo sono stati rilasciati.

I fermi sono stati confermati dal Dipartimento federale degli affari esteri, che non ha potuto fornire informazioni sul momento degli arresti o sulla durata della detenzione per motivi di protezione dei dati e della privacy. Gli arresti riguardavano il superamento della durata del soggiorno, il cosiddetto “overstay”, poiché le tre persone sono rimaste negli Stati Uniti più a lungo di quanto consentito dalla loro autorizzazione ESTA o dal visto.

Con un’autorizzazione ESTA, i cittadini svizzeri e di altri 41 Paesi possono entrare negli Stati Uniti e restarci fino a 90 giorni senza visto. Tuttavia, rimanere nel Paese malgrado questi permessi siano scaduti può avere gravi conseguenze, inclusa l’espulsione. Attualmente, le autorità statunitensi stanno operando un giro di vite sulla questione degli ingressi e dell’immigrazione, con proposte che includono l’obbligo per i turisti di fornire ai funzionari delle frontiere l’accesso ai propri post sui social media degli ultimi cinque anni.