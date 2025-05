Cittadini Attivi: La Chiave per la Prevenzione delle Emergenze

Il ministro della Protezione Civile e delle Politiche del Mare, Nello Musumeci, ha affermato l’importanza del coinvolgimento attivo dei cittadini nella gestione delle emergenze, sottolineando che un cittadino non informato può rappresentare un peso per le istituzioni. Durante il convegno “La cultura della prevenzione e la governance di eventi a grande impatto”, organizzato dall’Università Lumsa, Musumeci ha citato il caso dei Campi Flegrei, dove 500 mila persone risiedono in un’area vulcanicamente attiva, evidenziando la scarsa percezione del rischio.

Ha inoltre sostenuto che la sicurezza non deve essere solo consumata dai cittadini, ma deve essere co-prodotta in collaborazione con le istituzioni. A tal fine, il governo sta promuovendo polizze catastrofali per le imprese come primo passo verso una maggiore responsabilizzazione dei cittadini nella prevenzione. Attualmente, solo il 5% degli italiani ha una polizza catastrofale, una situazione grave per un Paese vulnerabile come l’Italia.

Musumeci ha presentato due programmi di prevenzione, uno per il rischio sismico e l’altro per quello idrogeologico, con 470 milioni di euro già disponibili. Ha espresso preoccupazione per il fatto che i sindaci possano non percepire l’urgenza di investire nella sicurezza, preferendo interventi più visibili.

Il rettore dell’Università Lumsa, Francesco Bonini, ha enfatizzato l’importanza della formazione continua e della collaborazione interistituzionale nella gestione delle emergenze. Il presidente dell’Ispra, Stefano La Porta, ha ricordato che le dinamiche di rischio sono cambiate negli ultimi anni, richiedendo una maggiore attenzione alla pianificazione e prevenzione. Infine, Agostino Miozzo ha sottolineato che la mancanza di comunicazione durante le emergenze contribuisce a una maggioranza di vittime in situazioni critiche.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com