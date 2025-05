Cittadinanza: Voto Decisivo, Inizia una Nuova Era

Domani la Camera dei Deputati voterà il decreto-legge 36/2025 sulla riforma della cittadinanza, già approvato dal Senato con 81 voti favorevoli e 37 contrari. Il provvedimento modifica il principio dello ius sanguinis, limitando la trasmissione automatica della cittadinanza ai discendenti di italiani nati all’estero.

Andrea Di Giuseppe, sostenitore della riforma, definisce il voto di domani una vittoria dopo anni di promesse non mantenute. La modifica prevede che la cittadinanza non venga più automaticamente trasmessa ai nati all’estero con un’altra cittadinanza, limitando il riconoscimento ai figli e ai nipoti (seconda generazione) di cittadini italiani. Questa misura intende contrastare frodi e abusi legati al riconoscimento della cittadinanza, problematiche che hanno gravato sulle unità diplomatiche italiane all’estero.

Di Giuseppe sottolinea che la Farnesina ha iniziato a ritirare cittadinanze ottenute fraudolentemente e che la sua denuncia ha portato all’avvio di ispezioni. Tra gli emendamenti, uno prevede la riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza per chi l’ha persa prima del 1992. Di Giuseppe intende presentare in aula la lettera di un connazionale che desidera “morire da italiano”.

Il decreto prevede anche la gestione centralizzata delle pratiche di cittadinanza da parte della Farnesina, liberando risorse per i servizi ai cittadini italiani all’estero. Infine, Di Giuseppe enfatizza l’urgenza di riformare la legge elettorale per gli italiani all’estero e propone di rivisitare la definizione di italiani, includendo anche quelli emigrati negli ultimi decenni.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com