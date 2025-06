Cittadinanza: Tajani chiede 10 anni di scuola per i migranti

Antonio Tajani, vicepremier e leader di Forza Italia, ha commentato il recente referendum sulla cittadinanza, sostenendo che cinque anni siano insufficienti per acquisire la cittadinanza italiana. Ha proposto di concederla dopo dieci anni di istruzione scolastica, affinché i migranti possano apprendere la lingua e conoscere la storia e la Costituzione italiana. Tajani ha anche ribadito l’indipendenza della sua posizione, affermando che non ha bisogno di autorizzazioni per presentare leggi in Parlamento.

Inoltre, ha citato l’approvazione della proposta che restringe il riconoscimento della cittadinanza ai discendenti di migranti e ha ricordato che Forza Italia ha revocato la cittadinanza a membri di Hezbollah. Tajani ha evidenziato che è preferibile concedere la cittadinanza a chi ha seguito un percorso educativo piuttosto che a chi trascorre il tempo in situazioni poco produttive.

Dall’altra parte, Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha risposto a Tajani, chiedendo se le sue dichiarazioni siano sincere o solo un modo per distrarre l’attenzione. Conte ha invitato Tajani e Carlo Calenda ad approvare lo “ius scholae”, proposta sostenuta dal M5S da anni, e ha sollecitato gli altri partiti, come Magi e +Europa, a unirsi per avviare una discussione seria su questa tematica. Ha affermato che una riforma della cittadinanza potrebbe rappresentare un importante passo verso una reale integrazione nel Paese.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com