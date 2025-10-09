14.7 C
Cittadinanza italiana a Gerald Cardinale e il Milan

Cittadinanza italiana a Gerald Cardinale e il Milan

Il Consiglio dei Ministri ha deciso di proporre al Presidente della Repubblica di conferire la cittadinanza italiana per meriti speciali a Gerald Joseph Cardinale, imprenditore statunitense e fondatore di RedBird Capital Partners, societá proprietaria del Milan. La proposta, avanzata dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e sostenuta da Carlo Nordio, ministro della Giustizia, ha ricevuto anche il parere favorevole di Antonio Tajani, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.

Cardinale è stato riconosciuto per il suo impegno in iniziative di solidarietà e inclusione sociale attraverso lo sport. In particolare, ha promosso attività destinate a giovani detenuti e a persone in condizioni di fragilità, contribuendo a combattere la marginalizzazione e a favorire l’inclusione.

