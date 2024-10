Città Sport Cultura e Totti Soccer Academy unite per Latina

Dopo un mese dall’apertura della Premier Soccer Academy, nasce una partnership con la Totti Soccer Academy presso il Premier Sporting Club. Stefano Pedrizzi, promotore dell’iniziativa, sottolinea che questa collaborazione si basa su valori condivisi come aggregazione e socialità, mirando a distinguersi per il contenuto tecnico e morale delle esperienze offerte ai giovani calciatori e alle loro famiglie. L’obiettivo è trasformare le esperienze sportive in periodi di crescita, integrando le attività di calcio a 5 e perfezionamento tecnico.

Il progetto, guidato da esperti del calcio pontino, include professionisti come Roberto Martin per il calcio a 5, Juan Distefano e Fabio Sorrentino per il perfezionamento tecnico e Giovanni Farina per il calcio femminile. Giovani allenatori, tra cui Tommaso De Marchis, Alessio Vidali ed Enrico Rosati, accompagneranno questa iniziativa, che favorirà collaborazioni tra le professionalità locali e la Totti Soccer Academy sotto la direzione di Claudio D’Ulisse.

Sono previsti vari eventi, come corsi webinar, team tour formativi, camp natalizi e progetti inclusivi per persone diversamente abili. L’iniziativa si propone di realizzare un ambiente sano che sostiene sia il settore maschile che quello femminile, promuovendo valori positivi nella società. Si coinvolgerà la comunità locale, compresi genitori e tifosi, attraverso comunicazioni e formazione, con l’assistenza di esperti della Federazione Italiana Giuoco Calcio e di club nazionali. La missione è sensibilizzare l’opinione pubblica su temi come il calcio femminile, la solidarietà, il contrasto alla violenza sulle donne e la salute.

Salvatore Bianchi, titolare del Premier Sporting Club, evidenzia l’importanza di investire in strutture che favoriscano la pratica sportiva, contribuendo all’economia locale e creando posti di lavoro. I giovani di Latina potranno allenarsi in un campo con erba sintetica innovativa e accedere a strutture moderne come palestre, campi da padel, aree per sport da spiaggia e una piscina. I corsi sono già iniziati e le iscrizioni per ragazzi dai 6 ai 18 anni sono ancora aperte. La struttura si trova sulla Pontina, a Km 74,800 direzione Sabaudia, offrendo opportunità per i giovani pontini di intraprendere un percorso che potrebbe portarli a diventare campioni, ripercorrendo le orme di Francesco Totti.