Città sostenibili e umane

Il nuovo numero di Positive News magazine è uscito. Le città possono lasciare un’impronta indelebile nella nostra mente, forse grazie al loro skyline che si intravede dal finestrino del treno, o ai suoni e agli odori di una strada sconosciuta al tramonto, o alla rassicurante passeggiata nel proprio quartiere. Le città sono plasmate tanto dalla cultura e dalla comunità quanto da mattoni e edifici. Sono luoghi dove si scontrano idee, si radicano tradizioni e si intrecciano milioni di vite, giorno dopo giorno.

Nel nuovo numero di Positive News, si esamina da vicino la vita urbana, non come concetto astratto, ma come esperienza vissuta. Si immagina come potrebbe essere una città progettata da zero e si esplora come le nuove tecnologie stanno già ridisegnando strade e edifici nelle città più vecchie, rendendole più efficienti, facili da navigare, sostenibili e, soprattutto, più umane.

Inoltre, si rivolge l’attenzione alle persone che stanno plasmando le loro città dal basso. Dai gruppi locali che prendono il controllo di aziende chiave alle organizzazioni che lavorano per rendere la vita urbana più accogliente e funzionale, queste storie mostrano come le città evolvono attraverso lo sforzo collettivo, non solo attraverso grandi piani.

Il dibattito pubblico spesso dipinge un quadro cupo della vita urbana, ma quando si guarda da vicino ai dati e si parla con chi lavora in prima linea, emerge una storia più equilibrata. Mentre alcuni crimini economici sono in aumento, i crimini violenti, compresi quelli con coltelli, stanno diminuendo in molti luoghi. In effetti, in gran parte del mondo, i tassi di omicidio continuano a diminuire. un promemoria che i titoli raramente raccontano tutta la storia.

In altre parti del magazine, si parla con l’autore Ian McEwan di come immagina il futuro, si visita una compagnia teatrale che apre porte creative per le persone con esperienze nel sistema carcerario e si incontrano attivisti più anziani che hanno scambiato le pantofole con i spray. Si viaggia in Francia in una casa di cura creata per la comunità LGBTQIA+ e in Danimarca per esplorare cosa può offrire una vacanza offline. Tutti questi esempi mostrano che il futuro delle nostre città dipende meno dalla loro architettura che dalle scelte, dalla cura e dalla creatività delle persone che le abitano.