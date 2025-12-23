Città Sant’Angelo consente tumulazione con animali d’affezione

Città Sant’Angelo compie un passo significativo nel riconoscimento del legame tra persone e animali d’affezione. Il consiglio comunale ha approvato una delibera che consente ai proprietari di essere tumulati insieme ai propri compagni di vita, un’iniziativa proposta dalla consigliera Francesca Ruggieri.

Il regolamento stabilisce che i cittadini interessati dovranno rivolgersi agli Uffici Cimiteriali per presentare la richiesta formale. Per procedere è necessario un certificato veterinario che attesti l’assenza di malattie trasmissibili all’uomo e la cremazione dell’animale. La tumulazione potrà avvenire solo dopo il decesso del proprietario: se l’animale viene a mancare prima, le sue ceneri dovranno essere conservate in un’urna fino al momento della sepoltura congiunta.

La consigliera Ruggieri ha dichiarato di essere molto soddisfatta dell’approvazione di questa proposta, già presentata in campagna elettorale e simbolo di civiltà. Ha aggiunto che i nostri animali condividono la vita quotidiana con noi ed è giusto dare a chi lo desidera la possibilità di essere accompagnato anche oltre.

Con questa delibera, Città Sant’Angelo si allinea a un modello di sensibilità crescente verso il rapporto affettivo tra persone e animali, offrendo un servizio regolamentato e rispettoso delle esigenze della comunità.