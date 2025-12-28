Città Sant’Angeloборги italiani

Città Sant’Angelo si trova al secondo posto tra le mete turistiche più ricercate su Loquis, come emerge da un’analisi condotta sui dati della piattaforma. Questo risultato mostra un cambio di rotta nel turismo, con Cividale del Friuli e Città Sant’Angelo che superano le grandi mete urbane. Gli italiani sembrano cercare storie autentiche e preferiscono evitare la folla. La classifica delle città più ascoltate vede al primo posto Cividale del Friuli, seguito da Città Sant’Angelo, poi Trieste, Bard, Egna, Bagheria, Monopoli, Volterra, Cervara di Roma e Pradleves.

I dati di Loquis mostrano che gli italiani sono interessati a un turismo più lento, autentico e lontano dal sovraffollamento delle grandi città d’arte. L’ascolto di storie, aneddoti e guide audio geolocalizzate diventa parte integrante del viaggio e spesso il primo passo nella scelta della destinazione. Gli utenti utilizzano il digitale per scoprire luoghi meno noti, costruire itinerari alternativi e vivere il territorio in modo più consapevole. Loquis si conferma un osservatorio privilegiato sui nuovi comportamenti turistici, capace di intercettare in tempo reale le preferenze dei viaggiatori e di mostrare come i contenuti digitali possano contribuire a ridistribuire i flussi turistici, valorizzando i piccoli centri e le loro storie. La piattaforma ha superato i 10 milioni di ascolti complessivi e gli oltre 2,2 milioni di ascoltatori unici, confermando il ruolo centrale dell’audio nel racconto dei territori e nel modo di viaggiare degli italiani.