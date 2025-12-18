Il concetto di vivibilità urbana è sempre più centrale nelle decisioni di chi cerca una nuova residenza o un cambiamento di vita. La ricerca delle città più vivibili d’Italia non è un tema semplice da affrontare, per molti motivi, primo tra tutti il criterio di scelta.

Tra le città italiane con la migliore qualità della vita, secondo l’indagine del Sole 24 ore, emergono alcuni luoghi che rappresentano l’eccellenza nei servizi pubblici e nel benessere territoriale e sociale. Il Trentino Alto Adige è in testa, seguito da Nord e Nord-Est tra le prime 10 posizioni.

Trento è spesso citata come la città più vivibile d’Italia, al primo posto per la sua capacità di combinare tradizione e innovazione. La città si distingue per la sua capacità di offrire un ambiente sicuro con servizi pubblici di alta qualità. La percezione positiva dei servizi pubblici e la qualità dell’aria a livello locale sono tra i principali fattori che contribuiscono al suo successo.

Bolzano si distingue per l’equilibrio tra servizi efficienti, natura e sicurezza, offrendo spazi urbani ben curati e un basso indice di auto per numero di abitanti. Udine ha visto una crescita significativa nella qualità della vita, grazie a infrastrutture moderne e a un forte senso di comunità.

Bologna si distingue per i suoi alti livelli di istruzione e salute, con una storica università e un ambiente dinamico e stimolante. Perugia è un luogo che offre una qualità della vita invidiabile, con una ricca offerta culturale e una qualità dell’aria che contribuiscono a renderla unica.

Roma sale di ben 13 gradini, trovandosi oggi al 46° posto tra le città italiane più vivibili, con l’inaugurazione delle nuove fermate della metropolitana e un valore molto alto nella categoria affari e lavoro. Bari compare al 67°, in perdita di due posizioni rispetto all’anno precedente, ma con un punto di forza nel settore di affari e lavoro.

Cagliari è tra le città ritenute più vivibili, con un meritato 39° posto, offrendo un mare caraibico e spazi e aree verdi molto graditi ai residenti. Messina rimane stabile al 91° posto della classifica, con quasi la metà degli abitanti che pensa che in questa città si viva bene, in particolar modo grazie al basso inquinamento acustico.

Napoli risale la classifica di due gradini, posizionandosi al 104°, nonostante sia al primo posto per l’indicatore del patrimonio museale e in ottima posizione per cultura e tempo libero, ma con molto ancora da fare sotto l’aspetto affari e lavoro e servizi.