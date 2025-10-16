Città italiane: aumento costo vita e inflazione a settembre

L’Unione Nazionale Consumatori ha pubblicato una classifica delle città italiane con l’aumento del costo della vita, basata sui dati dell’inflazione dell’Istat. Forlì-Cesena si posiziona al 48esimo posto, con un rincaro medio annuale di 330 euro e un’inflazione dell’1,2%.

Nella parte alta della classifica, Siena occupa la prima posizione, registrando un’inflazione del 2,9%, che comporta un aumento annuale della spesa di 784 euro per una famiglia media. Bolzano segue al secondo posto con un incremento del 2,2%, equivalente a 730 euro in più. Belluno si colloca al terzo posto, con un’inflazione del 2,5% e una spesa supplementare di 652 euro. Appena fuori dal podio, Pistoia presenta un’inflazione del 2,3% e un rincaro di 622 euro. Cosenza, quinta in classifica, ha l’inflazione più alta del Paese, al 3%, con un aumento della spesa di 583 euro. Rimini (+2,1%, +578 euro) e Udine (+2%, +562 euro) seguono. L’ottava posizione è di Mantova (+1,9%, +545 euro), seguita da Napoli, che ha una spesa di +542 euro con un’inflazione del 2,4%. Chiude la top ten Arezzo (+2%, +541 euro).

Dall’altra parte della classifica, Campobasso è la città più virtuosa, con un’inflazione dello 0,4% e un aumento annuale di 95 euro. Pisa occupa il secondo posto, con un costo della vita aumentato di 108 euro. Trapani è terza con un’inflazione dello 0,6% e un rincaro di 139 euro. Benevento segue al quarto posto (+0,7%, +155 euro), mentre Brindisi e Sassari entrambi con il 0,9%, aumentano la spesa rispettivamente di 178 e 179 euro. Al settimo posto c’è Palermo (+0,8%, +189 euro), seguita da Ancona (+0,9%, +213 euro). Modena e Reggio Emilia chiudono la top ten, con un incremento di 220 euro e un’inflazione dello 0,8%.