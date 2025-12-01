7.5 C
Città ideale: una scuola la sogna

Da stranotizie
Una città ideale dovrebbe essere pulita, sicura e circondata dalla natura, un luogo dove i bambini possano giocare ed esplorare. Gli alunni della IV della Scuola Primaria Borgonuovo hanno espresso questo desiderio scrivendo “La città che vorrei”, descrivendo un posto dove non ci si deve avere paura e dove la natura è presente.
La loro visione ricorda la filastrocca “Primavera” di Gianni Rodari, che descrive una città senza alberi o fiori, dove la primavera non può esprimersi pienamente. Nella filastrocca, la primavera cerca di portare un po’ di verde in città, appendendo foglie ai fili dei tram e ai lampioni, ma il suo tentativo è vanificato dal netturbino che li rimuove.
La filastrocca di Rodari mette in luce l’importanza di avere spazi verdi nelle città, dove la natura possa prosperare e gli abitanti possano godere della sua bellezza. La visione dei bambini della Scuola Primaria Borgonuovo e la filastrocca di Rodari condividono lo stesso desiderio di una città più verde e più vivibile.

