Città europee più economiche per viaggiare

La storica rivista britannica Time Out ha pubblicato la classifica delle città europee più economiche. L’analisi prende in esame spese reali e facilmente confrontabili, come il costo degli alloggi su Airbnb, il prezzo medio di una birra e le cifre necessarie per mangiare fuori e vivere la città nel quotidiano. L’obiettivo della ricerca è individuare destinazioni dove organizzare un viaggio a basso costo senza sacrificare la ricchezza culturale, le esperienze più genuine e il contatto con la vita locale.

In cima alla classifica si trova Sarajevo, capitale della Bosnia Erzegovina, dove il prezzo medio di un alloggio su Airbnb si aggira intorno ai 40 euro a notte, mentre una birra costa circa 2,30 euro. La città offre numerose possibilità anche per chi viaggia con pochi soldi, come passeggiate tra i quartieri storici, mercati tradizionali da esplorare e tour gratuiti. Alle spalle di Sarajevo si posizionano Tirana e Hull, che presentano costi leggermente più elevati, ma rimangono più accessibili rispetto ad altre città del Regno Unito come Londra, Bristol o Manchester.

Tra le altre destinazioni segnalate compaiono Miskolc, Zagabria e Belgrado, città spesso poco considerate nei circuiti turistici tradizionali, che offrono un costo della vita più basso e un’atmosfera autentica. La classifica completa delle 13 città europee più economiche secondo TimeOut include: Sarajevo, Tirana, Hull, Miskolc, Zagabria, Belgrado, Sofia, Kaunas, Cracovia, Argo, Bucarest, Graz e Riga. Questa classifica propone esperienze originali, meno affollate e con spese decisamente più contenute rispetto ai grandi hub turistici europei.