Città europee da vedere nel weekend

Con l’arrivo dell’autunno, le giornate si accorciano e le temperature si abbassano, ma questo non significa rinunciare ai viaggi. Una gita di un paio di giorni, magari nel weekend, è l’occasione giusta per staccare la spina senza dover affrontare spostamenti lunghi o costosi. In questa stagione, città e capitali europee si svuotano dei flussi turistici estivi e diventano più vivibili, economiche e suggestive.

Alcune di queste città restano al di fuori dei grandi circuiti del turismo internazionale, eppure sono facilmente raggiungibili con voli diretti dall’Italia, spesso a prezzi più che abbordabili. Ideali per chi cerca arte, cultura e nuove esperienze senza l’assillo delle folle né la necessità di spendere cifre esorbitanti.

La prima città da visitare è Stoccolma. La capitale svedese non ha nulla da invidiare ad altre mete del Nord Europa: è affascinante in ogni stagione, anche se non ci sono renne e cieli verdi. Le sue isole collegate da ponti, il centro storico con le stradine acciottolate e le attrazioni come il Museo degli ABBA o il Vasa Museum la rendono una città viva, ricca e sorprendente.

La seconda meta è Tallinn, capitale dell’Estonia. Poco frequentata dai turisti italiani, è una piccola perla medievale che sembra uscita da una fiaba. Il suo centro storico, patrimonio UNESCO, è un labirinto di torri, mura e vicoli che riportano indietro nel tempo, ma al contempo è una città moderna, piena di caffè, gallerie e locali alla moda.

Infine, c’è Sofia, in Bulgaria: una capitale che sorprende per la sua vivacità culturale e i prezzi contenuti. Qui convivono monumenti bizantini, moschee, palazzi sovietici e modernità europea. Da non perdere la Cattedrale di Aleksandr Nevskij, uno dei simboli della città e i dintorni naturali come il monte Vitosha.