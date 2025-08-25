Città e isole per gattari: viaggio tra felini nel mondo

Non solo in Europa, ma anche oltre oceano, ci sono molte città dove i gatti sono accolti con affetto. Queste località celebrano i felini, considerandoli parte del loro paesaggio urbano. Ecco alcune mete imperdibili per gli amanti dei gatti.

Una delle prime città dove i gatti regnano sovrani è Istanbul. Qui, i gatti randagi si muovono liberamente tra i tetti e i bar, e non sono considerati animali abbandonati, ma parte integrante dell’ambiente. I residenti si prendono cura di loro, fornendo cibo e rifugi.

Spostandoci in Giappone, troviamo le famose “isole dei gatti”. A Tashirojima, i gatti sono venerati come portafortuna, mentre ad Aoshima ci sono circa dieci persone per un centinaio di felini che si spostano liberamente.

In Grecia, a Syros, si trova una storica colonia felina. Qui, l’associazione “God’s Little People Cat Rescue” offre rifugio e sostegno a chi si occupa dei gatti, rendendo l’isola un luogo ideale per chi cerca relax in compagnia di questi animali.

In Italia, le colonie feline sono presenti sia a Roma che in Sardegna, in particolare a Su Pallosu, dove i gatti sono protetti per legge. A Roma, il luogo più noto è l’area archeologica di Largo di Torre Argentina, dove i felini vivono liberamente e vengono monitorati da associazioni che promuovono l’adozione responsabile.

Infine, a Parigi, nel comune di Asnières-sur-Seine, si trova il Cimetière des chiens, il primo cimitero al mondo per animali domestici, dedicato anche a gatti, che vengono commemorati con lapidi decorate.