Città di Castello Pallavolo trionfa in casa con dominanza

La Città di Castello Pallavolo torna a vincere tra le mura amiche del palasport Andrea Ioan, superando la CLT Terni in un incontro dominato dai padroni di casa, con un punteggio netto di 3-0 (25-19, 25-17, 25-13).

La squadra tifernate, priva del proprio allenatore Enzo Sideri per squalifica, ha visto in campo il duo Raffaella Ranieri e Federico Rossi come sostituti. Dopo un avvio contrattato, gli avversari riescono inizialmente a prendere un piccolo vantaggio (2-5), ma i biancorossi riescono a reagire e, nonostante alcuni errori, si impongono nel primo set.

Nel secondo set, Città di Castello parte forte, con un parziale di 8-2. Valenti si distingue per le sue prestazioni, mentre gli avversari commettono dodici errori decisivi, che contribuiscono a far scivolare la CLT Terni verso la sconfitta.

Nel terzo set la gara mantiene un certo equilibrio iniziale (8-8), ma i padroni di casa non sbagliano e chiudono rapidamente il match, regalando così una vittoria importante per il morale della squadra. Nonostante ci siano ancora margini di miglioramento in termini di equilibri e intesa di gioco, Città di Castello si gode il calore del proprio pubblico, pronto a tornare in palestra con rinnovato impegno.