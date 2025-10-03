15.9 C
Città della salute: il nuovo polo ospedaliero a Milano

Da StraNotizie
Un importante progetto per la sanità italiana sta per prendere forma. Valter Mainetti, presidente e amministratore delegato di Condotte 1880, ha annunciato l’avvio della Città della salute e della ricerca nell’area delle ex acciaierie Falck a Sesto San Giovanni, vicino a Milano. Il complesso, progettato dall’architetto Mario Cucinella, trasformerà una storica zona industriale in un moderno ospedale di riferimento per neurologia e oncologia.

Mainetti ha dichiarato che la costruzione entrerà presto nel vivo, con l’obiettivo di completare la struttura in meno di un anno. Il progetto è caratterizzato da soluzioni sostenibili e innovative, influenzato dalle idee di Renzo Piano. Non solo il progetto rappresenta un’opportunità per la storica impresa di costruzioni, ma contribuirà anche alla crescita del Paese.

La realizzazione è guidata da Cisar, partecipata da diverse società tra cui Finso e Edison Next. Attualmente si aspetta che Aria, l’Agenzia regionale per l’innovazione, formalizzi l’adeguamento economico al contratto di concessione. Sono stati riconosciuti aumenti nei costi delle opere, il cui valore è passato da 280 milioni a 560 milioni a causa dell’incremento dei prezzi dei materiali.

Il progetto mira non solo a dare vita a una struttura sanitaria all’avanguardia, ma anche a riqualificare oltre 1,5 milioni di metri quadrati di area industriale dismessa. Il nuovo ospedale occuperà 150.000 mq, includendo dieci edifici e due piani interrati, con 750 posti letto, 20 sale operatorie e 42 laboratori. Sarà in grado di gestire 24.000 ricoveri all’anno e oltre 1,5 milioni di prestazioni ambulatoriali.

Il progetto propone un nuovo modello di ospedale, unendo eccellenza clinica e ambiente a misura d’uomo, in continuità con la tradizione ospedaliera. La Città della salute e della ricerca rappresenta un investimento strategico per la sanità e il progresso del Paese.

