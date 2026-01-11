Città del Messico: Citroen vince in Formula E

Il debutto di Citroen nella stagione di Formula E è stato sorprendente, con il pilota Nick Cassidy che ha vinto la gara a Città del Messico dopo essere partito solo 13esimo in qualifica. Questo successo ha impressionato, considerando che il circuito della capitale centroamericana offre pochi spazi per sorpassare. Cassidy ha sfruttato al meglio le opportunità e ha rimontato, vincendo una corsa tradizionalmente favorevole al powertrain Porsche.

Il successo di Cassidy ha portato Citroen in testa nelle classifiche piloti e a squadre, e ha regalato a Stellantis la guida del trofeo Costruttori. Il neozelandese ha ottenuto il suo dodicesimo successo in Formula E, confermandosi tra i migliori piloti del mondiale. Nella sfida tra costruttori, Stellantis ha piazzato tre monoposto tra le prime otto, con Taylor Barnard quarto e Jean Eric Vergne ottavo con la seconda Citroen.

La gara ha anche visto una impressionante rimonta di Pepe Martì, pilota della Cupra Kiro, che è partito ultimo e ha risalito fino al settimo posto dopo essere stato coinvolto in un incidente a San Paolo. La Jaguar Tcs ha avuto una gara deludente, con Antonio Felix da Costa costretto al ritiro e Mitch Evans undicesimo. Il prossimo ePrix si disputerà il 31 gennaio a Miami.