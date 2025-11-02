15.4 C
Città con il peggior piatto in Italia: Milano sorprende tutti

Da stranotizie
La cucina italiana è tra le più apprezzate al mondo, grazie a chef di talento e a una tradizione culinaria ricca e variegata. Recentemente, un sondaggio di TasteAtlas ha rivelato che le tre migliori cucine sono tutte italiane, ma c’è anche una nota negativa: un piatto nostrano figura tra i meno graditi a livello globale.

Secondo la classifica di TasteAtlas, che si basa sulle recensioni di oltre 600mila viaggiatori, Milano è la città con il peggior piatto in Italia, rappresentato dai nervetti milanesi. Questo piatto è composto dai tendini delle zampe di bovini, solitamente serviti in insalata.

Tuttavia, la cucina milanese è comunque considerata la seconda migliore al mondo, subito dopo la napoletana e prima di quella bolognese. Questo posizionamento è merito di piatti celebri come il risotto alla milanese, l’ossobuco, la cotoletta e il panettone, piuttosto che dei nervetti.

Oltre ai nervetti, altri piatti italiani che non piacciono ai turisti includono la trippa alla romana, al secondo posto, e la pizza mimosa, che non prevede pomodoro ma contiene panna, prosciutto, mozzarella e mais. Poco sotto il podio si trovano il risotto alle fragole e la schiacciata con uva.

A livello globale, i nervetti milanesi occupano il quindicesimo posto tra i peggiori piatti. In vetta a questa classifica ci sono il blodpalt finlandese, gnocchi preparati con sangue di renna, e il bocadillo de sardinas spagnolo, una baguette ripiena di sardine in scatola. Al terzo posto c’è il calskrove svedese, un calzone farcito con hamburger e patatine. Altri piatti internazionali, come angulas a la casuela spagnole e il ramen burger americano, completano la lista di esperienze culinarie poco piacevoli.

