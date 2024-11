Città Coinvolte e Orari di Interesse

Mercoledì 13 novembre 2024 è previsto uno sciopero nazionale del personale delle ferrovie, che coinvolgerà i servizi di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) su tutto il territorio italiano. Questa mobilitazione, indetta dai sindacati Cobas Lavoro Privato e Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione Infrastruttura RFI, è stata proclamata in protesta contro le recenti politiche governative in ambito finanziario. Lo sciopero avrà una durata di 24 ore, con la sospensione delle attività che inizierà a mezzanotte e terminerà alle 23:59, causando disagi significativi ai viaggiatori in diverse città italiane.

I tecnici addetti alla manutenzione delle infrastrutture, la cui funzione è fondamentale per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento dei binari, sono attesi a partecipare in massa. Tale interruzione delle attività potrebbe portare a ritardi e cancellazioni, specialmente per i treni regionali. Le città maggiormente colpite saranno Milano, Torino, Firenze, Bologna e Roma, aree in cui la densità di pendolari e viaggiatori su lungo raggio è particolarmente alta.

Per limitare i disagi, alcune corse saranno garantite durante le fasce di garanzia, come previsto dalla legge. Queste fasce orarie vanno dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00, con l’intenzione di mantenere attivi alcuni treni essenziali per coloro che viaggiano per lavoro o studio. Tuttavia, anche durante queste ore protette, si potrebbero verificare ritardi e affollamenti a causa dell’alto numero di passeggeri e della capacità ridotta dei mezzi.

RFI e Trenitalia hanno messo a disposizione dei passeggeri strumenti per monitorare in tempo reale la situazione dei treni e per verificare eventuali variazioni tramite i loro siti ufficiali e app. Le informazioni verranno aggiornate regolarmente anche attraverso display nelle stazioni e annunci sonori, per consentire agli utenti di riorganizzare i propri viaggi o trovare soluzioni alternative in caso di cancellazioni.

Questo sciopero segue una mobilitazione precedente avvenuta il 5 novembre, indetta a seguito di un grave episodio di violenza ai danni di un capotreno a Genova. Le prossime date a rischio includono il 23-24 e il 28-29 novembre. Gli utenti sono invitati a pianificare con attenzione i propri spostamenti e a monitorare gli aggiornamenti per minimizzare i disagi.