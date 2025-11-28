Città Caudina diventa sede di museo dei diritti umani

Ieri presso il Municipio del Comune di Airola si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di «Città Caudina – La città per i diritti umani». L’evento, in collaborazione con CieAcrivity e Alapi | Comitato Italiano IAA/Alap UNESCO Official Partner, segna la nascita del primo museo di arte contemporanea al mondo interamente dedicato ai diritti umani.

Questo progetto prende vita grazie all’eredità di Human Rights?, l’evento internazionale d’arte contemporanea sui diritti umani più longevo al mondo, curato da Roberto Ronca. Le opere provenienti dalle sue edizioni formeranno il nucleo fondante del nuovo museo, che avrà sede in tutti i comuni della Città Caudina, diventando un unico e diffuso museo territoriale.

La Città Caudina si trasforma così nella prima sede della Human Rights? Factory, un polo creativo e culturale permanente che darà continuità alla missione di dare voce, attraverso il linguaggio universale dell’arte, alle istanze più profonde e urgenti del nostro tempo. La conferenza stampa rappresenta l’avvio ufficiale di questo progetto unico, che opera con coerenza e passione.

I promotori e responsabili della iniziativa hanno spiegato come nasce questa felice intuizione nel quadro delle azioni della candidatura di Città Caudina candidata capitale italiana della cultura. Il curatore del progetto Human Rights?, Roberto Ronca, ha raccontato come nasce questo incontro inedito e profondo tra venti anni di storia artistica internazionale e la Città Caudina, plaudendo all’idea di fare di una valle, cuore antico della Campania, la più estesa esposizione di arte contemporanea del mondo.