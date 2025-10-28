Citowicz e il potere terapeutico della musica in Polonia

I Citowicz and the Fireflies of February hanno lanciato il loro primo singolo ufficiale, “Serpents of Tomorrow”, dal nuovo album “Living Room Rockstar Part 2”, disponibile sulle principali piattaforme di streaming. Il brano, scritto e composto da Andrzej Citowicz, è arricchito dalla performance al basso e dalla produzione di Patryk Szymański.

Questo album è un tributo personale, dedicato al figlio scomparso, Jonasz. Ogni canzone esprime il dolore trasformato in arte, rappresentando un viaggio attraverso la perdita e la resurrezione emotiva. Citowicz sottolinea che la musica è la sua terapia e il modo per mantenere vivo il ricordo del figlio.

In “Serpents of Tomorrow”, Citowicz rende omaggio ai colossi del rock come Bon Jovi, Def Leppard e Aerosmith, creando un suono che unisce il rock classico con una sensibilità contemporanea. Citowicz descrive l’influenza della musica sull sua vita, parlando di come i brani lo abbiano accompagnato nei momenti difficili.

L’artista e Szymański hanno collaborato per creare un paesaggio sonoro che riflette la loro amicizia e comprensione reciproca. La demo di “Hole in My Soul”, disponibile su YouTube, offre uno sguardo intimo sul processo creativo di Citowicz.

La vulnerabilità nella sua musica è evidente, come evidenziato dall’approccio sincero e imperfetto. Citowicz esplica il suo dolore e il viaggio di guarigione attraverso le canzoni, sottolineando che la musica è molto più di un semplice hobby: è un ancoraggio in tempi di crisi.

“Living Room Rockstar Part 2” rappresenta un capitolo importante della sua carriera, passando dalla musica come semplice svago a mezzo di espressione personale profonda e duratura. L’album non è solo lavoro artistico, ma un ricordo vivente di Jonasz e un modo per affrontare il futuro.