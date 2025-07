Citizens Financial: Crescita degli Utili nel Secondo Trimestre

Investimenti e performance finanziarie sono temi centrali nel settore bancario, con le banche che continuano a navigare tra sfide e opportunità. Recentemente, Citizens Financial ha riportato risultati positivi per il secondo trimestre, evidenziando una crescita degli utili e una gestione efficace dei costi.

Nel periodo concluso il 30 giugno, la banca ha generato ricavi non da interessi pari a 600 milioni di dollari, in aumento rispetto ai 553 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. Anche il ricavo netto da interessi è salito a 1,44 miliardi di dollari, con un incremento vicino al 2%, sostenuto dalla diminuzione dei costi di indebitamento.

Ulteriori segnali positivi provengono dagli accantonamenti per perdite su crediti, scesi del 10% a 164 milioni di dollari, suggerendo una fiducia crescente nella solidità finanziaria dei consumatori. Al contempo, le commissioni per il mercato dei capitali hanno registrato un calo del 21,6% a 105 milioni di dollari, mentre le commissioni patrimoniali sono aumentate del 17%, raggiungendo 88 milioni di dollari, grazie anche alla solidità del settore private banking.

Il presidente e amministratore delegato, Bruce Van Saun, ha confermato un buon andamento nelle commissioni di consulenza per fusioni e acquisizioni, compensando le perdite in altre aree. Don McCree, responsabile del settore bancario commerciale, ha aggiunto che la banca possiede una pipeline di operazioni di fusione e acquisizione più ampia rispetto al passato.

Citizen Financial ha riportato un utile trimestrale di 436 milioni di dollari, corrispondente a 92 centesimi per azione, in crescita rispetto ai 392 milioni di dollari e 78 centesimi dello stesso trimestre dell’anno precedente. Le azioni della banca hanno visto un incremento del 7,3%, evidenziando una performance positiva rispetto ai benchmark di settore.