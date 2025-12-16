CITES: 50 anni di tutela della biodiversità globale in Italia

La Convenzione di Washington, nota anche come CITES, è stata celebrata per il suo cinquantesimo anniversario con la presentazione del Calendario CITES 2026. L’evento si è svolto presso la Scuola Ufficiali carabinieri alla presenza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e del Gen. C.A. Fabrizio Parrulli, Comandante del CUFAA.

Il segretario generale della convenzione delle Nazioni Unite CITES, Ivonne Higuero, ha inviato un video-messaggio di saluto, elogiando l’impegno dei carabinieri e delle autorità italiane nel contrasto ai traffici di specie selvatiche protette. La Convenzione CITES rappresenta lo strumento internazionale più importante per garantire un commercio sostenibile di oltre 40.000 specie di fauna e flora protette.

Il calendario CITES 2026, realizzato dal raggruppamento carabinieri CITES, ripercorre l’incessante lavoro svolto dai carabinieri nel contrasto ai traffici illegali e nella salvaguardia della biodiversità globale. L’opera accompagna il pubblico in un viaggio attraverso 12 storie emblematiche, ognuna dedicata a una specie protetta che, grazie all’azione dei carabinieri, ha trovato una nuova possibilità di vita.

Tra queste storie ci sono quelle di Edy e Bingo, due scimpanzé sottratti a gravi maltrattamenti, di un leopardo rinvenuto in uno zoo privato illegale e trasferito in una struttura idonea, e di Oscar, una rara tigre bianca recuperata da condizioni incompatibili con il benessere animale. Il calendario racconta anche il ritorno alla libertà di centinaia di esemplari di tartarughe e il rimpatrio di numerose piante del genere Copiapoa nel deserto di Atacama, in Cile.

Inoltre, è stata allestita una mostra fotografica a cura del fotografo Marco Lanza, dal titolo “Vite spezzate: dal contrasto al commercio illegale in Italia, i reperti confiscati del deposito centrale dei carabinieri CITES”, con scatti realizzati nel deposito di Magliano dei Marsi. Ogni fotografia riporta animali diventati oggetti, inseriti in un contesto scarno ed essenziale, che fanno percepire incredulità nel trovarsi in un luogo come questo.

Il raggruppamento carabinieri CITES opera per tutelare la biodiversità a livello planetario, favorendo i commerci legali attraverso l’emissione di certificati CITES e arginando le importazioni ed i commerci illegali di specie protette. Il raggruppamento ha iniziato a definire specifici protocolli operativi indirizzati ad una migliore capacità investigativa, a partire da una più attenta analisi della “scena del crimine” mediante l’impiego di sofisticate tecniche di polizia scientifica.