Una donna su due ne è colpita almeno una volta nella vita. La cistite è uno dei più comuni disturbi che si tende a trascurare, magari ricorrendo al fai da te per poi passare agli antibiotici quando i sintomi peggiorano. Pur non essendo una malattia grave, senza le dovute precauzioni, può diventare un disturbo ricorrente e influenzare la qualità di vita di chi ne soffre. Per fornire regole pratiche e informazioni corrette, nasce il progetto “Cistite, una gestione agile” del gruppo di urologi Agile (Italian group for advanced laparo-endoscopic and robotic urologic surgery) e Federfarma Servizi.

I sintomi

La cistite è un’infezione della vescica di origine batterica che si manifesta con un bisogno di urinare più frequente del solito, accompagnato da bruciore, dolore, un senso di peso perineale e di svuotamento incompleto e spesso con la presenza di sangue nelle urine. Una donna su due ne è colpita almeno una volta nella vita. Una donna su quattro che ha avuto un primo episodio di cistite ne ha un altro entro i sei mesi successivi. Una su cinque sviluppa una forma ricorrente con più di tre episodi l’anno. I sintomi principali di questa infezione sono appunto bruciore, dolore, stimolo frequente ad urinare, qualche volta c’è anche sangue nelle urine.

Si può evitare che arrivi la cistite? Innanzi tutto, bisogna seguire poche semplici regole che dovrebbero diventare parte integrante dello stile di vita: bere almeno due litri di acqua al giorno, evitare l’uso di detergenti vaginali aggressivi, non usare ove possibile gli antibiotici, prevenire recidive con il D-mannosio ad alte dosi e aver cura del microbiota intestinale, integrandolo con fibre e fermenti lattici. Che c’entra il microbiota con la cistite? “Gli antibiotici utilizzati per curarla – spiega Fabio Pace, direttore dell’Unità di Gastroenterologia dell’Ospedale “Bolognini” di Seriate (Bergamo) – modificano la composizione del microbiota intestinale in modo acuto e talvolta persistente, con una riduzione della diversità batterica anche urinaria, importante fattore di rischio per le infezioni urinarie ricorrenti. In tal senso è dimostrata e indicata, per il mantenimento o il ripristino di un corretto equilibrio, un’integrazione di lattobacilli o altri probiotici così come di prebiotici”.

Quando la situazione peggiora si ricorre all’antibiotico per eliminare la crescita batterica nelle urine. Gli effetti positivi del trattamento di solito si manifestano entro un paio di giorni. Ma non sempre viene prescritto l’antibiotico giusto anche perché a volte le donne fanno un’auto-prescrizione, cosa che favorisce il fenomeno dell’antibiotico-resistenza ormai diventato un problema di salute pubblica. In Italia, nelle cure ospedaliere in acuto, dal 20% al 50% degli antibiotici prescritti sono non necessari o inappropriati. Secondo i dati dell’European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc) contro l’Escherichia coli, il principale responsabile della cistite, l’inefficacia è arrivata al 64,5% per le aminopenicilline, al 41% per i fluorochinoloni e al 28,7% per le cefalosporine di terza generazione.

Le sostanze naturali

Ecco perché diventa importante avere a disposizione soluzioni alternative agli antibiotici che consentano di curare questo disturbo evitando le recidive. “Vi sono diverse sostanze naturali che possono essere d’aiuto come il Cranberry (mirtillo rosso) e molte altre. Tra queste in modo particolare c’è il D-mannosio. Gli ultimi studi – rivela Filippo Annino, presidente del Gruppo Agile e responsabile Unità operativa di Urologia Robotica Ospedale San Donato di Arezzo – ci dicono che la somministrazione di D-mannosio a dosaggi elevati può essere un buon modo per affrontare il problema. Anche le linee guida dell’European Association of Urology citano il D-mannosio come molecola molto promettente”. Si tratta di uno zucchero, un monosaccaride a basso peso molecolare in gran parte eliminato nelle urine. “La sua azione – spiega Antonello Mirone, presidente dell’Associazione Nazionale delle Società di Servizi per le farmacie – si esprime impedendo all’Escherichia coli di aderire alle cellule uroteliali e favorendone il distacco e lo smaltimento con il flusso urinario. Ormai le evidenze scientifiche sono numerose: le revisioni sistematiche della letteratura dimostrano che il D-mannosio ad alte dosi ha un ruolo protettivo nelle donne adulte, nelle infezioni del tratto urinario, ricorrenti e acute”.

Il progetto dedicato alle donne

Il progetto “Cistite, una gestione agile” nasce con l’obiettivo di creare consapevolezza su una gestione della malattia che viene affrontata ricorrendo all’uso, e troppo spesso all’abuso, di antibiotici. “Migliaia di medici di famiglia, urologi e farmacisti saranno coinvolti, in modalità interattiva, su casi clinici dedicati ai temi dell’antibiotico-resistenza, del trattamento e della prevenzione di questa patologia e infine sull’importanza del microbiota intestinale”, spiega Cindolo. Completeremo poi formazione e aggiornamento con una serie di webinar territoriali e Formazione a Distanza che proporremo tra maggio e giugno”. Giugno per la cistite sarà il mese della prevenzione: in tutte le farmacie aderenti all’iniziativa verrà promossa una campagna di awareness con le regole per evitare e trattare la patologia che in Italia compromette la qualità di vita di 9 milioni di persone e colpisce soprattutto nella stagione più calda.