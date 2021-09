Una malattia fortemente invalidante, la cui connotazione principale è il dolore cronico. Un dolore pelvico intenso, che si accompagna ad alterazioni delle funzioni urinarie, spesso anche a quelle intestinali, e rende difficili i rapporti sessuali. Una malattia rara – la cistite interstiziale cronica – e se ne parla perché l’attrice Francesca Neri ha raccontato di soffrirne da anni, e della convivenza difficile con questa malattia che colpisce prevalentemente le donne, in un rapporto di 7 a 1.

Al Policlinico universitario Gemelli Irccs di Roma c’è il centro di riferimento regionale per questa malattia, diretto da Monia Marturano.

Dottoressa, cominciamo dai sintomi della malattia: è facile individuarla?

“Il problema sta proprio qui: è vero che la malattia è cronica ma è curabile se presa per tempo. Il punto è che i sintomi sono comuni ad altre patologie e spesso si tarda ad arrivare ad una diagnosi, e nel frattempo la malattia va avanti. Non soltanto con il dolore, che aumenta, ma con l’alterazione della vescica, che perde progressivamente il suo strato interno protettivo provocando un dolore di tipo neurologico intenso”.

Tornando ai sintomi: quali sono?

“Urgenza minzionale, aumento della frequenza di urinare, anche perché svuotare la vescica dà alle donne un senso di sollievo, talvolta incontinenza, dolore pelvico da almeno sei mesi. Il dolore è la caratteristica di questa patologia. Il punto è che con questi sintomi spesso il medico pensa ad una normale cistite, prescrive un antibiotico, la situazione migliora – e migliora perché la malattia è altalenante, non per il farmaco – e nel frattempo passa il tempo e il danno progredisce”.

E allora la diagnosi come si fa?

“E’ difficile arrivare ad una diagnosi, perché spesso non si pensa a questa malattia. Si fa per esclusione. Alcuni fanno anche una biopsia della vescica per confermare il quadro infiammatorio, ma l’infiammazione non è specifica di questa malattia: è un tassello in più ma non è dirimente. Non è come la biopsia in oncologia, che dà un risultato preciso”.

Quindi, serve molta esperienza.

“Esperienza e ascolto, spesso ci si ferma su altre diagnosi più comuni. Ma quando le donne descrivono il dolore pelvico si può intuire che parlano di un dolore diverso. Perchè la malattia, man mano che avanza, altera la vescica, rendendola più fibrotica e meno elastica. E soprattutto più sensibile al dolore, un dolore di cui resta memoria. Un dolore neuropatico intenso per il quale è utile in questi casi avanzati la terapia del dolore nei centri ospedalieri”.

Ci sono delle condizioni ambientali che influenzano negativamente il decorso della malattia?

La dieta è un fattore importante. Proprio perché lo strato che impermeabilizza la vescica si assottiglia fino a scomparire, esponendo dunque la vescica alle aggressioni, bisogna evitare alimenti ad alta acidità, come agrumi, pomodoro, alcolici, bevande gassate, alcuni tipi di verdura. Non fa bene alla vescica neanche il freddo, compresa l’aria condizionata, o il caldo eccessivo. Bisogna ricordare che questa è una malattia infiammatoria cronica con una componente neurologica”.

Come si interviene ed è possibile rallentare o bloccare il decorso della malattia?

“Certo che è possibile. Nel nostro centro seguiamo pazienti da anni, donne anche giovani che hanno avuto bambini, hanno una vita sessuale normale e tengono sotto controllo la malattia. Certo, prima si arriva alla diagnosi e più margini di intervento ci sono. Abbiamo pazienti in cura da oltre dieci anni, stabilizzate”.

Quali sono le opzioni terapeutiche?

“Oltre alla terapia del dolore, si utilizza l’acido ialuronico per delle instillazioni endovescicali. L’acido ialuronico costruisce un film protettivo all’interno della vescica, sostituendo quello naturale deteriorato. Ovviamente è un trattamento che va ripetuto, anche 1-2 volte al mese.

Ci sono terapie fisiche?

“Il dolore è sempre associato alla contrattura dei muscoli e quindi una riabilitazione del pavimento pelvico aiuta a decontrarre questi muscoli, che sono ipertonici e danno dolore interferendo con la minzione, la defecazione e le funzioni intestinali, l’attività sessuale. Questa è una malattia pelvica, perché tutti gli organi della zona sono coinvolti dal dolore cronico”.

In rete le pazienti consigliano l’uso di mannosio: è utile?

“Non è utile in sé per la malattia ma protegge la vescica da infezioni batteriche, cui l’organo è soggetto proprio perché perde progressivamente il suo strato protettivo interno, ed è quindi più esposto e soggetto a infezioni”.