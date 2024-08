Cisti interdigitali nel cane: cause, sintomi e cura

Cisti interdigitali nel cane come riconoscerne e curarle. Vediamo quali, le cause i sintomi e il trattamento di questa condizione comune.

In questo articolo, andremo a capire cosa sono esattamente le cisti interdigitali, i segnali che potrebbero indicare la loro presenza, le possibili cause di formazione e soprattutto come affrontare questa condizione che ha colpito il vostro amato amico a quattro zampe.

Comprendiamo meglio, questo comune problema e impariamo a gestirlo in modo efficace. Vediamo quindi le cause, sintomi e trattamento per le cisti interdigitali nel cane.

Cisti interdigitali nel cane

Che cosa sono i cisti interdigitali? Le cisti interdigitali sono delle sacche piene di liquido che si formano tra le dita del piede di un cane.

Possono essere di piccole o grandi dimensioni e possono essere piene di liquido chiaro o rosso sangue. Spesso sono associati a follicoliti che sono infiammazioni dei follicoli piliferi.

È importante quindi, consultare un veterinario se si notano cisti interdigitali nel cane, poiché possono causare disagio e richiedere cure adeguate per prevenire il peggioramento della condizione.

Cause

Le cause esatte di queste cisti non sono sempre chiare, ma ci sono diversi fattori che possono contribuire alla loro formazione.

Alcuni dei fattori più comuni includono:

allergie: le allergie alimentari o ambientali;

le allergie alimentari o ambientali; infezioni batteriche o fungine;

irritazioni chimiche: prodotti chimici per la pulizia, fertilizzanti o altre sostanze tossiche possono irritare la pelle e favorire la formazione di cisti;

obesità nel cane;

problemi di conformazione: alcune razze di cani, come i Bulldog inglesi, hanno una conformazione delle zampe che li rende più suscettibili alle cisti interdigitali;

traumi o lesioni alle zampe;

umidità e calore: possono creare un ambiente favorevole alla crescita di batteri e funghi che possono causare infezioni e cisti.

Sintomi

A seconda della causa sottostante e della gravità dell’infiammazione i sintomi delle cisti interdigitali nel cane possono essere differenti.

Come primo segnale inequivocabile, il cane può iniziare a zoppicare o evitare di appoggiare il peso sulla zampa interessata a causa del dolore o del disagio causato dalla cisti.

La cisti può variare in dimensioni, da piccole a più grandi, per tale motivo tra le dita del cane può comparire gonfiore che potrebbe essere evidente al tatto.

Altri sintomi comuni possono essere:

arrossamento della pelle del cane;

comportamento di leccamento eccessivo su altre parti del corpo;

formazione di croste o ulcere;

leccamento e masticazione eccessivi;

secrezione di liquido dalla cisti.

Purtroppo, questi sintomi possono essere confusi per i segnali di diverse condizioni, non solo delle cisti interdigitali.

Perciò, se avete il sospetto che il cane abbia una cisti interdigitale o qualsiasi altro problema alle zampe è consigliabile consultare il veterinario.

Diagnosi

La diagnosi delle cisti interdigitali nel cane, inizia con un esame fisico completo da parte del veterinario, il quale esaminerà le zampe del cane per rilevare segni di cisti, può anche palpare le cisti per determinare le loro dimensioni e posizione.

Inoltre, può prelevare un campione di liquido dalla cisti per esaminarlo al microscopio. I test diagnostici che possono essere utilizzati per diagnosticare sono:

biopsia: per un’analisi più approfondita;

citologia: per cercare cellule infiammatorie, infezioni batteriche o fungine o altri segni di malattia;

per cercare cellule infiammatorie, infezioni batteriche o fungine o altri segni di malattia; colture: per identificare il tipo di batteri o funghi che causano l’infezione.

La diagnosi precoce delle cisti interdigitali è importante per garantire un trattamento efficace. Stabilita quindi la diagnosi, il trattamento delle cisti interdigitali nel cane dipenderà dalla causa sottostante.

Trattamento

Per prima cosa, vogliamo sottolineare che l’auto-trattamento o il tentativo di drenare la cisti a casa possono peggiorare la situazione o causare infezioni.

Per tale motivo, è sempre bene rivolgersi al proprio veterinario. La cura delle cisti interdigitali dipenderà dalla gravità del caso e dalla causa sottostante.

Ecco alcune delle opzioni di trattamento più comuni:

chirurgia: in casi più gravi o ricorrenti il veterinario potrebbe consigliare la rimozione chirurgica della cisti o addirittura la correzione di eventuali anomalie anatomiche che contribuiscono alla formazione delle cisti;

in casi più gravi o ricorrenti il veterinario potrebbe consigliare la rimozione chirurgica della cisti o addirittura la correzione di eventuali anomalie anatomiche che contribuiscono alla formazione delle cisti; drenaggio della cisti: il veterinario può decidere di drenare la cisti per rimuovere il liquido accumulato;

terapia antibiotica o antinfiammatoria: se la cisti è causata da un'infezione batterica, il veterinario potrebbe prescrivere antibiotici per trattare l'infezione e farmaci antinfiammatori per l'infezione;

trattamenti topici: creme, lozioni o soluzioni specifiche per l'applicazione topica per aiutare a ridurre l'infiammazione;

creme, lozioni o soluzioni specifiche per l’applicazione topica per aiutare a ridurre l’infiammazione; cambiamenti nella dieta: le cisti interdigitali associate ad allergie alimentari nel cane possono essere trattate con il cambio alimentazione.

Per favorire la guarigione, l’utilizzo del collare Elisabettiano che impedisce al cane di leccare e masticare la zona colpita è essenziale.

Mentre bagni regolari con soluzioni antiseborroiche o detergenti delicati possono aiutare a mantenere pulite le zampe e a prevenire ulteriori infezioni.

Se invece, il vostro cane ha una predisposizione genetica alle cisti interdigitali, parlate con il vostro veterinario per capire come ridurre il rischio.