Cisterna Volley prepara la sfida decisiva con Monza

Questa mattina ha preso avvio la preparazione del Cisterna Volley in vista della prossima partita di SuperLega, in programma sabato con una trasferta contro la Vero Volley Monza. Gli allenamenti si svolgeranno al Palasport di via delle Province, alternando sessioni in palestra e pratiche con la palla, prima della partenza per la Lombardia prevista per venerdì.

Tommaso Barotto, opposto della squadra, ha sottolineato l’importanza di ogni match, ma ha evidenziato come gli scontri diretti siano fondamentali per accumulare punti. Il confronto con Monza, in particolare, richiede massima concentrazione e un approccio determinato fino all’ultimo punto. Barotto ha anche precisato che la sfida è cruciale per la stagione, poiché Monza e Grottazzolina sono le rivali da battere per evitare problematiche nella classifica. Ha osservato che, nonostante la vittoria contro Grottazzolina, un maggiore focus avrebbe potuto permettere di evitare il tie-break.

Riguardo alla gara contro Civitanova, Barotto ha dichiarato che, pur avendo perso, la prestazione è stata diversa rispetto alle sconfitte contro Trento e Cuneo, dove gli avversari avevano avuto il totale controllo. A Civitanova, la squadra è rimasta competitiva e ha avuto la sensazione di poter arrivare al tie-break. Barotto ha espresso soddisfazione per la sua prestazione, sottolineando la necessità di continuare con le buone pratiche e lavorare sui propri difetti. Ha concluso affermando che la SuperLega è un campionato unico e difficile, ma che il Cisterna Volley affronta ogni partita senza timori. L’obiettivo ora è tornare a casa con i punti da Monza.

