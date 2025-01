Cisliano, uomo trovato morto in strada: si indaga per omicidio

Sono in corso le indagini dei carabinieri riguardo alla morte di un giovane marocchino di 28 anni, trovato senza vita a Cisliano, in provincia di Milano. Ieri sera, un passante ha notato l’uomo riverso sul ciglio della strada in via Regina Elena, nei pressi di un incrocio con una strada provinciale, e ha immediatamente chiamato il numero di emergenza 112. Sul posto sono giunti i carabinieri di Bareggio e Magenta, insieme ai soccorritori del 118, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Dalle prime informazioni raccolte, gli inquirenti stanno indagando per omicidio. Durante una prima ispezione eseguita dal medico legale, è stata riscontrata una lesione nell’addome inferiore del cadavere, che appare compatibile con un’azione violenta. Le evidenze preliminari suggeriscono quindi che la morte non sia avvenuta per cause naturali. Tuttavia, sarà l’autopsia, che verrà effettuata nei prossimi giorni, a fornire dettagli più chiari e definitivi sul motivo del decesso e sulle circostanze della morte.

Le autorità stanno cercando di raccogliere ulteriori informazioni e testimonianze per ricostruire gli eventi che hanno portato al ritrovamento del corpo. La comunità locale è in stato di shock e si è mobilitata per offrire la propria collaborazione alle forze dell’ordine nelle indagini in corso. Si stanno anche esaminando eventuali telecamere di sorveglianza nella zona per cercare di ottenere elementi utili al caso.

In attesa di ulteriori sviluppi, i carabinieri continuano a lavorare per accertare i fatti e identificare eventuali sospetti coinvolti nell’episodio. Le indagini sono fondamentali non solo per fare giustizia, ma anche per garantire la sicurezza della comunità. La morte di un giovane in circostanze così drammatiche solleva interrogativi e preoccupazioni tra i cittadini, che auspicano una rapida risoluzione del caso. Le autorità invitano chiunque possa avere informazioni utili a farsi avanti e contattare le forze dell’ordine, sottolineando l’importanza della collaborazione della comunità nel far luce su questo tragico evento.