CIRYCASE Vetro Temperato Compatibile con iPhone 12/12 Pro 6.1”, 3 Pezzi Protezione Schermo con Kit di Installazione Facile, Durezza 9H Infrangibile, HD-Clear & Senza Bolle Pellicola Protettiva

[Durezza 9H & Resistenza Ai Graff] Realizzata in vetrino di qualità superiore, la nostra pellicola vetro raggiunge un livello di protezione di durezza 9H ed è altamente durevole e resistente ai graffi, rinforzata per essere due volte più forte di altre ordinarie sul mercato, proteggendo così lo schermo da tutti i graffi fisici e resistendo bene agli urti. Non c’è da preoccuparsi di graffi da oggetti appuntiti come coltelli e chiavi.

[Schermo 2.5D Edge To Edge Fit] CIRYCASE vetro protettivo compatibile con iPhone 12/12 Pro 6.1” è progettato esclusivamente per 2020 rilascio uno. Promemoria: La nostra pellicola è leggermente più piccola del display, quindi lo spazio extra consente di adattarsi alla maggior parte delle custodie del telefono sul mercato.

[Ultra HD] Il materiale in vetro ad alta densità al 99.99% migliora la chiarezza e ripristina la migliore qualità visiva dello schermo del telefono. Per sbloccare del telefono bastano 0.01 secondi. L’elevata risposta e la trasparenza consentono di ottenere una visione naturale e un tocco sensibile in 3D.

[Nessuna Bolla & Nessun Residuo Di Impronte Digitali] Lo spray al plasma e la tecnologia di assorbimento automatico rendono il pellicola protettiva in grado di autoespellere le bolle d’aria e di tenere lontane le impronte digitali e le macchie per una visione chiara. Inoltre, rivestito con strati trasparenti idrofobici e oleofobici, questo protezione schermo protegge il telefono dal sudore e dai residui di olio delle impronte digitali.

[Facile Installazione] La CIRYCASE schermo protettivo include tutti gli accessori necessari per un’installazione di successo – 1 x cornice di allineamento + 3 x protezioni dello schermo + 3 x rimuovi polvere + 3 x salvietta alcolica + 3 x panno di pulizia. Un semplice telaio di installazione rende l’allineamento un perfetto gioco da ragazzi. È possibile installare con successo questa protezione dello schermo in 10 secondi, anche senza alcuna esperienza precedente.