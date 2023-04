CIRYCASE Supporto per Dot 5ª/Dot 4ª Generazione, Supporto da Tavolo per Dot 4ª con Guida Luminosa ad Effetto Alone, Gestione dei Cavi Integrata Senza Fili Disordinati – Nero

Descrizione prodotto

[Attraente Effetto Luce ad Anello] Realizzato con una guida luminosa ad anello trasparente, il nostro porta Dot di quarta generazione esalta l’anello luminoso alla base dell’ dot e lo illumina ancora di più, rendendo la luce di notifica dell’altoparlante molto più evidente, proprio come una perfetta decorazione artistica.

[Supporto Dot Intelligente] Il supporto per altoparlanti Dot 5/Dot 4 generazione è piuttosto semplice ma super funzionale, progettato per Echo Dot 5/Dot 4 generazione, sia per l’edizione Base che per l’edizione con orologio (il dispositivo non è incluso), ma non per Echo (4ª Gen) con audio premium. È un ottimo strumento per il vostro Dot 5ª/Dot 4ª Gen per migliorare la vostra esperienza domestica intelligente.

[Robusto e Antiscivolo] Il supporto per Dot 5/Dot 4 generazione è realizzato in plastica ABS di prima qualità, piccolo e leggero, resistente e compatto. I gommini antiscivolo sul fondo mantengono il supporto più stabile sul tavolo, evitando di graffiare la superficie di Dot 5ª/Dot 4ª Gen.

[Fantastica Gestione dei Cavi] Il cavo di Dot (5ª/4ª Gen) può essere accorciato avvolgendo quello in eccesso intorno alla base dell’unità. Nascondete il cavo in eccesso, mantenete il tavolo ordinato e piacevole alla vista, rendete la vostra vita più facile e confortevole!

[Un Compagno Meraviglioso] L’aspetto estetico dà un tocco elegante e moderno al vostro Dot. La sua alta qualità lo rende un gadget indispensabile per il vostro Dot 5ª/Dot 4ª Gen, per un ascolto perfetto con la vostra famiglia da qualsiasi punto del soggiorno, della camera da letto e dello studio.