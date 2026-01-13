Ciro Solimeno svela tutto a Uomini e Donne

Emergono nuovi dettagli legati alla confessione scottante fatta da Ciro Solimeno sul Trono di Martina De Ioannon a Uomini e Donne. Mentre l’ex tronista fa finta di nulla e continua a pubblicare Stories su Instagram senza dare alcuna spiegazione, i fan si pongono tante domande.

Prima della registrazione di ieri, Solimeno ha confessato di fronte alle telecamere, parlando con la redazione, di aver visto e sentito di nascosto Martina durante la passata edizione. I due, insieme, hanno così infranto il regolamento del dating show di Canale 5. Sembra che non abbia reagito bene Gianmarco Steri di fronte alla confessione di Ciro. Il tronista si è trovato in difficoltà durante la registrazione e non sa effettivamente se andare avanti con il suo Trono oppure no.

Maria De Filippi gli ha lasciato la possibilità di scegliere e le sue corteggiatrici l’hanno invogliato a proseguire comunque. Ciro ha cercato il parere della madre dietro le quinte e solo con le anticipazioni della registrazione di oggi il pubblico saprà qual è la sua decisione definitiva. Sembra che il segreto custodito dai due sia il motivo per cui la De Ioannon non ha partecipato al primo confronto in studio con Gianmarco e Cristina.

Martina pare temesse che in quella circostanza sarebbe uscito fuori il fattaccio, al contrario di quanto dichiarato in precedenza. Pare che poi Martina e Ciro si siano messi d’accordo affinché mantenessero il silenzio su quanto fatto. Il motivo per cui Solimeno ha scelto di parlare ora sembra essere legato al dubbio rimasto nella mente di Maria De Filippi, che avrebbe “messo Ciro alle strette” chiedendogli se l’assenza di Martina al primo confronto fosse legata a ciò che i due stavano tenendo nascosto. A questo punto, il tronista avrebbe deciso di rivelare tutto alla conduttrice, arrivando a rompere il presunto patto segreto con la De Ioannon.