Ciro Solimeno svela il triangolo amoroso a Uomini e Donne

Ciro Solimeno, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sono al centro di un triangolo amoroso che ha catturato l’attenzione del gossip. In un’intervista con Lorenzo Pugnaloni, Solimeno ha rivelato dettagli inediti sulla sua relazione con Martina e il coinvolgimento di Gianmarco. L’ex volto di “Uomini e Donne” ha affermato che Martina e Gianmarco si sono visti e baciati, e ha descritto l’ex fidanzata come una persona “falsa”.

Ciro ha raccontato che, qualche sabato sera fa, era uscito con amici, mentre Martina era con altre persone nello stesso locale. Ha notato la presenza di Gianmarco e ha percepito un comportamento strano da parte di Martina. Dopo un breve incontro, ha deciso di lasciare il locale. Al suo ritorno a casa, Martina ha ammesso di aver salutato Gianmarco, ma ha minimizzato l’accaduto.

Dopo qualche giorno, Ciro ha intuito che Martina volesse parlare della loro relazione, che stava attraversando una crisi. Nonostante un bacio avvenuto in un evento, entrambi erano già in fase di separazione. Ciro ha spiegato che la decisione di lasciarsi è arrivata il giorno successivo, poiché si trovavano in momenti di vita diversi.

Ciro ha poi rivelato di sentirsi ancora innamorato di Martina e di essere venuto a conoscenza del suo avvicinamento a Gianmarco. Dopo aver ripreso i contatti, Ciro ha scoperto che Martina stava frequentando Gianmarco e si è infuriato. La portata della situazione ha portato a insulti reciproci tra i due ex, con martina che ha rimosso foto e bloccato Ciro sui social.

Infine, Ciro ha manifestato la sua incredulità riguardo al comportamento di Gianmarco e ha lamentato la falsità di Martina, sottolineando che merita chiarezza su quanto accaduto.

