Gossip

Ciro Solimeno rivela cosa cerca in una relazione

Da stranotizie
Il nuovo tronista di Uomini e Donne, Ciro Solimeno, ha dichiarato di non essersi pentito di nulla riguardo alla fine della relazione con Martina De Ioannon. Intervistato dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, Ciro ha rivelato di non cambiare nulla di tutto quello che è successo tra loro, nel bene e nel male.

Ha detto che non sono una persona che rimugina sulle cose e che tutto quello che è successo tra di loro, ogni momento bello che c’è stato, non lo cambierebbe. Ciro ha inoltre svelato cosa cerca in una relazione e cosa gli da fastidio. Non sopporta le bugie e ritiene che sia sempre meglio affrontare una brutta verità che vivere una bella bugia. Per lui, la fiducia è fondamentale e si dichiara geloso, ma con una gelosia sana che rende il rapporto più vivo e autentico.

Ciro è anche romantico e molto sentimentale, ma non tende a fare gesti eclatanti per dimostrarlo. Ritiene che siano le piccole cose, che non fanno clamore, a comunicare amore. Martina De Ioannon, l’ex fidanzata di Ciro, si sta godendo le festività natalizie in compagnia del suo amato Gianmarco Steri. Il trono di Ciro Solimeno non è ancora entrato nel vivo e in molti sono curiosi di sapere chi delle corteggiatrici scese per lui riuscirà a fargli dimenticare la sua ex. Uomini e Donne tornerà in onda mercoledì 7 gennaio alle 14.45 su Canale 5.

